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7 sokak köpeğine kafa tutan kedi
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23 Nisan 2019 14:46
7 sokak köpeğine kafa tutan kedi
Bir güvenlik kamerasına çok ilginç anlar yansıyor
SHABER3.COM
Gece yarısı binanın merdivenlerindeki kedinin yanına sokak köpekleri geliyor ve hiç beklenmedik bir olay yaşanıyor. Köpeklerden önce hamle yapan kedi saldırıya geçiyor ve yara almadan 6-7 köpeğin arasından kurtulmayı başarıyor.
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