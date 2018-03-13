7 milyar dolarlık uçak alımı ABD'li sözcüye sevinç tweet'i attırdı

Boeing, THY ile yaptığı 30 uçak satış anlaşmasını resmi Twitter hesabından duyurdu. Alınacak uçakların modeli ise 'Dreamliner.'



Satış anlaşmasını Türkçe, "Dreamliner ailesine hoşgeldiniz" tweetiyle duyuran Boeing, mesajın kalanında ise İngilizce olarak, THY ile yedi milyar dolarlık uçak siparişi anlaşmasının nihayete ermesinden duyduğu mutluluğu aktarıyor.

Ancak, anlaşmaya dair sevincini ifade eden sadece Boeing firması yetkilileri değildi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert de Twitter hesabından benzer bir paylaşımda bulundu.





Sözcü Nauert, paylaşımında şunları yazdı:





“Denizaşırı ekonomik fırsatları genişleten ve ülkemizde yeni istihdamlar yaratan bu anlaşmayı görmek güzel. Türkiye ve Amerika arasında serbest, adil ve karşılıklı ticaretin büyük bir örneği”



