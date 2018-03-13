Samanyolu Haber /Dünya / 7 milyar dolarlık uçak alımı ABD'li sözcüye sevinç tweet'i attırdı /13 Mart 2018 11:51

7 milyar dolarlık uçak alımı ABD'li sözcüye sevinç tweet'i attırdı

Türk Hava Yolları (THY), ABD'li uçak firması Boeing ile yedi milyar dolarlık bir uçak satın alım anlaşması imzaladı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Twitter üzerinden karardan duyduğu memnuniyeti ifade eden bir paylaşımda bulundu.

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Boeing, THY ile yaptığı 30 uçak satış anlaşmasını resmi Twitter hesabından duyurdu. Alınacak uçakların modeli ise 'Dreamliner.'

Satış anlaşmasını Türkçe, "Dreamliner ailesine hoşgeldiniz" tweetiyle duyuran Boeing, mesajın kalanında ise İngilizce olarak, THY ile yedi milyar dolarlık uçak siparişi anlaşmasının nihayete ermesinden duyduğu mutluluğu aktarıyor.

Ancak, anlaşmaya dair sevincini ifade eden sadece Boeing firması yetkilileri değildi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert de Twitter hesabından benzer bir paylaşımda bulundu. 

Sözcü Nauert, paylaşımında şunları yazdı:

“Denizaşırı ekonomik fırsatları genişleten ve ülkemizde yeni istihdamlar yaratan bu anlaşmayı görmek güzel. Türkiye ve Amerika arasında serbest, adil ve karşılıklı ticaretin büyük bir örneği” 

Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları yeni nesil, çift koridorlu ‘Dreamliner’ uçaklarından 30 adet almış olacak. İlk olarak 2011 yılında teslim edilmeye başlanan ‘Dreamliner’ yolcu uçaklarından şu ana kadar 70 havayolu şirketi satın aldı, THY 71. müşteri oldu. Hali hazırda 640’tan fazla ‘Dreamliner’ uçağı çeşitli havayolu şirketlerinde kullanılıyor. Türk Hava Yolları’nın da satın aldığı bu uçaklar azami 290 yolcu taşıyabiliyor ve 7635 mil (14.140km) menzile sahip. Boeing şirketi bugüne dek toplamda 1300 ‘Dreamliner’ siparişi alındığını açıkladı.

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