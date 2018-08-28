Samanyolu Haber /Medya / 7 gazete Pazar günü artık basılmayacak /28 Ağustos 2018 09:38

7 gazete Pazar günü artık basılmayacak

Döviz krizi, her ne kadar Türkiye'de iktidar havuzundan beslenen bir çok tabela basın yayın organı bulunsa da gazeteleri zorluyor.

SHABER3.COM

İzmir yerel medyasında günlük olarak yayınlanan 7 gazete artık pazar günleri yayınlanmayacak. Gerekçeyse döviz kurundaki hızlı yükseliş nedeniyle artan maliyetler…

egedesonsoz.com’dan Mehmet İşler’in haberine göre İzmir’in yazılı basın ayağını oluşturan günlük gazetelerden yedisi, maliyetlerdeki artış nedeniyle pazar günleri baskıya girmeme kararı aldı. Döviz kurundaki hızlı yükselişle birlikte ithal girdiler nedeniyle yükselen matbaa giderleri İzmir’in günlük gazetelerini vurdu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti‘nin gazetesi olan Dokuz Eylül ile birlikte Ege Telgraf, Haber Ekspres, Yeni Bakış, Ticaret, Yenigün ve İlkses gazeteleri pazar günleri okuyucunun karşısına çıkmama kararı aldı.

Gazetelerin aldığı ortak kararın geçerlilik süresinin ne zamana kadar süreceği henüz bilinmezken, yerel seçim sürecine girerken, reklam geliri beklentilerinin de düşük olması, sektörde umutsuzluğa yol açıyor.
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