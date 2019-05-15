68 yaşındaki çiftçiye bir garip muamele

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Karlı köyünde çiftçilik yaparken Eylül 2018’de gözaltına alınması sonrası İçişleri Bakanlığı’nın ‘Gri Listede’ olduğu ve 300 bin TL ödülle arandığını ileri sürdüğü 68 yaşındaki Nurettin Canan hakkında "Örgüt üyeliği" iddiasıyla açılan dava görüldü.







Canan, Hakkari 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasına tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.





Yapılan kimlik tespitinin ardından savunması alınan Canan, önceki ifadelerini tekrarlayarak hakkındaki iddiaları yalanladı. Avukatları da suçsuz olduğunu belirttikleri müvekkillerinin beraatini istedi.





İddia makamının sunduğu mütalaası sonrası kararını açıklamayan mahkeme heyeti, Canan'a 'Örgüt üyeliği’ suçlamasıyla 6 yıl 3 ay, 'Tehlikeli madde bulundurmak' suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezaları verdi.





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre heyet, verdiği bu cezaların ardından tutuklulukta geçirdiği süreyi gerekçe göstererek Canan’ın tahliyesine karar verdi.





Mahkemenin müvekkilleri Canan’a verdiği cezaları eleştiren avukatlar, karara itiraz edeceklerini belirtti. Canan tahliye kararı sonrası tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden çıktı.