Samanyolu Haber /Gündem / 668 bebek ve 17 bin kadın için ses verin, Zulüm duyulsun.. /20 Ekim 2017 18:31

668 bebek ve 17 bin kadın için ses verin, Zulüm duyulsun..

Türkiye’de OHAL döneminde 668 bebek ve 17 bin kadın hukuksuz yere cezaevlerine atıldı. Sosyal medyada, yaşanılan hukuksuzluğu ve zulmü duyurmak için 28 Ekim Cumartesi günü büyük bir kampanya hayata geçirilecek.

“Bir zulme engel olamıyorsak o zulmü duyuralım”

 Ayrıca dünya genelinde sokaklara inilip siyah balonlara #668bebek yazılıp dağıtılacak. Kampanyayı sosyal medya hesabındaki görüntülü videosuyla tanıtan Ahmet Bozkuş, “Bir ricam var, kendinizi güvende hissettiğiniz bir ülkede yaşıyorsanız. 28 Ekim günü Türkiye’nin cezaevlerindeki 668 bebek ve 17 bin kadın için ses verirmisiniz.” dedi.

Bozkuş, “Yapacağınız şey çok kolay siyah balonların üzerene #668bebek yazıp komşunuza, okuldaki arkadaşınıza, parkta gördüğünüz bir insana, caddede gördüğünüz bir insana verip, Türkiye cezaevlerindeki 668 bebek ve 17 bin kadından bahsedebilirsininiz… Bir şiir okuyup, şarkı söyleyebilirsiniz; resim yapabilirsiniz, karikatür cizebilirsiniz… Koşabilirsiniz, yürüyebilirsiniz, durabilirsiniz, susabilirsiniz ya da ses verebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.
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