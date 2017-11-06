Samanyolu Haber /Gündem / 668 bebek hapiste, Onlar çıkınca size soracak! /06 Kasım 2017 14:07

668 bebek hapiste, Onlar çıkınca size soracak!

Sosyal Medyayı sallayan video

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Sosyal Medyada hazırlanan bir video 668 bebeğin durumun en güzel şekilde anlatıyor.. 
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