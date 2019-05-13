Samanyolu Haber /Gündem / 64 polise gözaltı kararı /13 Mayıs 2019 09:54

64 polise gözaltı kararı

Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 59'u kamudan ihraç, 5'i açıkta, 64 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara merkezli cadı avı operasyonunda Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat ve Kahramanmaraş'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 46 eski polis gözaltına alındı. 
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