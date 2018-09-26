Samanyolu Haber /Gündem / 61'i asker 71 kişi için gözaltı kararı /26 Eylül 2018 09:34

61'i asker 71 kişi için gözaltı kararı

İstanbul merkezli operasyonda 36'sı muvazzaf asker toplam 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan operasyonda 36'sı muvazzaf olmak üzere 61 askeri personel ve 10 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan askerlerden 33'ü ile 6 sivil gözaltına alındı.

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