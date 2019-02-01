60 mağazalı, 500 çalışanlı giyim devi de konkordato ilan etti

Şirketlere, hacizlerden ve alacaklılardan en az üç süreyle korunma imkanı sağlayan ve şirketin ödeme dengesi üzerinden sürenin uzatılması ihtimali bulunan konkordatoya bu kez, Adanalı giyim firması ARC başvurdu.





Sözcü Gazetesi'nden Derin Gökçe'nin haberine göre, Adana merkezli ARC Mağazacılık, Puma, Loft, Tommy Hilfiger'in ürünlerini satıyor. Şirketin Türkiye genelinde 60'tan fazla mağazası bulunurken Hummel ve Columbia mağazaları da işletiyor. Şirkette 500 personel çalışıyor.







Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 28 Ocak 2019 tarihli kararına göre ARC Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti ve Alıravcı Tekstil Oyuncak İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti konkordato başvurusunda bulundu. ARC Mağazacılık'ın başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.





Şirket aynı zamanda, Adana'nın en fazla vergi veren firmaları arasında yer alıyor. 51. sıradaki ARC Mağazacılık, Akdeniz, Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde; İstanbul, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, İzmir, Ankara, Bolu, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteriyor.





52.000 m² satış alanına sahip Alıravcı Grubu, Puma, Loft, Tommy Hilfiger, Hummel, United Colors of Benetton, Levi's, Jack&Jones, Lumberjack, Sneaker Live, North Face ve Columbia gibi birçok uluslararası markayı da bünyesinde bulunduruyor.