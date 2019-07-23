Samanyolu Haber /Gündem / 6 yıl fazladan hapis yatan adam 5 milyon liralık dava açtı /23 Temmuz 2019 10:07

6 yıl fazladan hapis yatan adam 5 milyon liralık dava açtı

İnfaz yasasındaki değişikliğe göre tahliye edilmesi gerekirken, talepleri sürekli reddedilen mahkum için mahkeme, 6 yıl sonra “Değişiklikten yararlanabilir” kararı verdi. 6 yıl fazladan hapis yatan Zekeriya Asarkaya bırakılınca 5 milyon liralık tazminat davası açtı.

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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Asarkaya, 1982 yılında gasp ve gaspa teşebbüs suçundan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 106 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. 1991 yılında şartlı tahliye edildi ve 2000 yılında tehdit suçundan yeni ceza aldı. İkinci kez suç işleyerek cezaevine girdiği için daha önce yatmadığı cezası ile yeni cezasının birlikte infazına karar verildi.

Tahliye yılı 2020 olarak belirlendi. Ancak, 2013 yılında çıkarılan 3. yargı paketine “Yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz” maddesi eklendi ve tahliye imkânı getirildi. Asarkaya, 2013’ten bu yana birkaç kez tahliyesini istediyse de mahkeme düzenlemenin kendisini kapsamadığı gerekçesiyle reddetti.
Bu yılki başvurusunda ise Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi nisan ayında tahliye kararı verdi. Asarkaya, tahliye olunca avukatı Umut Vedat Açar aracılığıyla, 5 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

YILLARCA REDDETTİLER

Avukat Umut Vedat Açar’ın dava dilekçesi özetle şöyle:

“Davacı lehine yorumlanabilecek nitelikte ve 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan madde kapsamından, 2019 yılına kadar yararlandırılmamıştır. Kaldı ki, anılan kanun değişikliğinin Resmi Gazete’de yayınlanması üzerine, lehe kanun uygulanması ilkesi gereği resen inceleme yapılarak davacının ceza infazının iptaline karar verilmesi gerekmekteyse de bu yöndeki başvurular dahi reddedilmiştir."
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