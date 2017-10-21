'6 Türk bankasına Zarrab davasından ağır ceza gelecek'

Habertürk'ün haberine göre İran'a uygulanan yaptırımları delme suçlamasıyla 6 Türk bankasına ABD'den ağır ceza gelmesi gündemde.





Hükümete yakın kaynaklar tarafından sızdırılan haberde geçtiğimiz yıllarda Sudan, Kuzey Kore, İran ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle aralarında Fransız BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generali ve HSBC gibi devlerin de bulunduğu birçok Avrupa bankasına milyarlarca dolar ceza yağdıran ABD’nin şimdi de benzer bir cezayı Türk bankalarına fatura etmeye hazırlandığı belirtiliyor.







CEZA İÇİN KONUŞULAN TUTARLAR YÜKSEK





Gazetenin 'üst düzey bankacılık kaynakları'ndan edindiğini belirttiği iddiaya göre ABD, önümüzdeki günlerde, Avrupalı bankalara kesilen cezalara benzer gerekçelerle İran’a olan ticari ambargoyu ihlal ettikleri iddiasıyla 6 Türk bankasına ceza tebliğ edecek. Habere göre aynı bankacılarda 6 Türk bankasına kesilecek tutarın oldukça yüksek olacağı beklentisi var. En yüksek cezanın konuşulduğu banka için tutarın 5 milyar doların üzerinde olduğu, diğer bankalar için ise cezanın bu tutarın altında olduğu konuşuluyor. Bankacılar, ABD’nin her bankaya keseceği cezanın tutarının farklı olacağını, tutarın bankaların aracılık ettiği işlemlerin hacmine göre değişiklik göstereceğini kaydediyor. Bilindiği gibi ABD, 4 ülkeye yaptığı yaptırımı ihlal ettiğini iddia ettiği bankalara ceza kesiyor ve cezanın ödenmemesi durumunda ise kurumları uluslararası finans piyasalarına erişimlerini kesebileceğini belirtiyor.





‘CEZALARIN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN PAZARLIK YAPILACAK’





Peki bu cezaların tebliğ edilmesi bankacılık sektörünü nasıl etkileyecek? Habertürk’ün yine 'üst düzey bankacılar'a dayandırdığı haberinde, ABD’nin cezaları tebliğ etmesinin ardından bankaların ABD’li otoritelerle pazarlığa oturacağı ve cezaların belli bir tutara indirileceği düşünülüyor. Geçmiş dönemde Avrupalı bankalara tebliğ edilen cezalarda önemli indirimlere gidildiğini hatırlatan bankacılar, genelde pazarlıklarla cezanın 5’te 1 mertebesine düştüğünü belirtiyor.





NEDEN 6 TÜRK BANKASI?





Haberde neden 6 Türk bankasının adının geçtiği bilinmezken İran'a yönelik yaptırımların delinmesi suçlamasıyla şu ana dek sadece Halkbank'ın adı geçiyordu. Diğer bankaların ismi verilmezken bu bankaların yöneticilerine yönelik bir tutuklama kararı verilip verilmediği de belirtilmiyor.





İHLAL GEREKÇESİ İLE DEVLERE 50 MİLYAR $ CEZA KESMİŞTİ





ABD geçtiğimiz yıllarda Sudan, İran, Kuzey Kore ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupalı bankalara 50 milyar dolar ceza kesmişti. İşte ABD’nin dev bankalara kestiği cezaların bazıları:





BNP Paribas: İran’a yaptırımları deldiği şüphesiyle 8.9 milyar dolar.

HSBC: Kara para aklama ve Kuzey Kore ve İran’a kısıtlamaları ihmal nedeniyle 1.9 milyar dolar.



Standard Chartered: İran’a yaptırımları ihlalden toplam 967 milyon dolar.



Credit Agricole: İran ve Sudan’a yaptırımları delmek nedeniyle 787 milyon dolar.



Royal Bank of Scotland: İran ve Sudan’a yaptırımları ihlalden 100 milyon dolar.









