6 taksitte tuvalet kağıdı satışı

Kağıt krizi ile birlikte fiyatı yükselen tuvalet kağıdı gibi ürünleri vatandaşlar taksitle almaya başladı. Bu ürünlerde belirli bir alışveriş tutarı üzerine 6 ila 9 taksit yapılıyor.





Şirket çalışanların günlük tüketim kalemleri içerisinde önemli yer tutan onlarca ürüne büyük zamlar geldi. Tuvalet kağıdı yüzde 100, çay yüzde 30 zamlanırken fotokopi ve evrak işlerinde kullanılan A4 kağıdına yüzde 350 zam geldi.





Sözcü gazetesinde yer alan habere göre fiyatlar artınca marketler tuvalet kağıdı ve temizlik ürünlerine 6 ilâ 9 taksit yapmaya başladı. Gıda fiyatlarında yaşanan artış mutfakları yangın yerinde dönüştürürken şirketlerin günlük olarak tükettiği çaydan, tuvalet kağıdına kadar onlarca ürüne zam geldi. Yaşanan kağıt krizi ile birlikte tuvalet kağıdının 32'li paketleri 60 liraya dayandı.





TAKSİT SINIRLANDIRMASI GELDİ





Finansal istikrarın güçlendirilmesi, makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi ve vatandaşın uzun vadeli borçlanmasını önlemek amacıyla kredi kartında taksit sayısı ile ihtiyaç kredileri vadelere sınırlama geldi.





1 Eylül itibariyle başlayan sınırlandırma ile elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanıyor.