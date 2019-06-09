6 eğitimciyi MİT'e teslim eden istihbarat şefi de gitti

Moldova’da şubat sonunda yapılan seçimlerin ardından kurulan yeni hükümet dün parlamentodan güvenoyu aldı. Avrupa Birliği (AB) yanlısı Maia Sandu yönetimindeki kabine ilk icraat olarak işadamı Plahotniuk’a yakın iki kurumun şefini görevden aldı.





CUMHURBAŞKANI DODON DA GİTTİ





2016’dan beri ülkenin 5'inci Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Igor Dodon’un görevinden azledildiği açıklandı. Moldova mahkemesi Cumhurbaşkanı Dodon’u görevinden aldı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada Dodon’un yerine geçici cumhurbaşkanı olarak Pavel Filip atandı.







AB YANLISI SANDU BAŞBAKAN OLDU





24 Şubat’ta yapılan parlamento seçimlerinden Sosyalist Parti (PSRM) 35 milletvekiliyle birinci çıkmıştı. Cumhurbaşkanı İgor Dodon’a yakın olan sosyalistler, hükümet için seçimden ikinci çıkan AB yanlısı ACUM ittifakıyla anlaştı.





AB yanlısı eski başbakan Maia Sandu yönetimindeki yeni kabine, dün parlamentodan güvenoyu aldı. Koalisyon taraflarının tam kadro lehte oy kullandığı Sandu kabinesi için 61 oy çıktı. Parlamento başkanlığına ise koalisyon ortağı Sosyalist Parti’nin başkanı Zinadia Greceani seçildi.





İSTİHBARAT ŞEFİ AZLEDİLDİ





Yeni kabine dün akşam yemin ederek göreve başladı. Sandu hükümeti ilk icraat olarak, oligark Plahotniuk’un devlet içindeki kadrolarını temizlemekle işe başladı. İstihbarat Kurumu (SIS) başkanı Vasile Botnari ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (CNA) başkanı Bogdan Zumbreanu görevden el çektirildi.





Azledilen SIS Başkanı Botnari, 2018 yılı eylül ayında 6 eğitimcinin uluslararası hukuka aykırı şekilde Türkiye’ye göndermişti.





Moldova’da 6 eğitimci evlerinin önünden, çalıştıkları okullardan, bazıları da kapıları kırılarak evlerinden polis kimliği gösteren kişilerce gözaltına alınmış ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) teslim edilmişti.





2018 yılı eylül ayında 6 eğitimcinin hukuksuz bir şekilde MİT'e teslim edilmesine göz yuman dönemin Moldova Cumhurbaşkanı Dodon (solda), 17 Ekim 2018'de Moldova'ya gelen AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı böyle karşılamıştı.





"AZLEDİLEN CUMHURBAŞKANI DODON, RUSYA'DAN DÜZÜNLİ PARA YARDIMI ALIYORDU"





Hükümet formüllerinin dışında kalan işadamı Vladimir Plahotniuk ise, Cumhurbaşkanı Dodon’dan intikamını bir video kaydıyla aldı.







Plahotniuk’a yakın medyada yayımlanan görüntülerde, işadamıyla Dodon arasında bir konuşmaya yer veriliyor.





Görüntülerde Dodon, Sosyalist Parti için Rusya’dan aylık düzenli para yardımı geldiğini söylüyor. Plahotniuk’a yakın medya, bu durumun parti kapatma nedeni olduğunu ileri sürüyor.