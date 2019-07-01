6 ayda 287 gazeteci yargılandı,41 gazeteciye hapis cezası verildi

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), 2019 yılının ilk 6 ayını kapsayan 'Gazetecilere Yönelik Hak İhlal Raporu'nu açıkladı. ÖGİ raporunda, 6 ayda 'toplumu bilgilendirme, aydınlatma ve haber verme' görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerin baskıların odağında olduğu vurgulandı.





Toplumsal her gelişmenin ve hareketliliğin yansıtıcısı olan gazetecilerin, bu süre zarfında mesleklerini oldukça zor şartlar altında, kısıtlanan imkan ve koşullara rağmen sürdürmekte ısrarcı olduğu vurgulanan raporda, "Siyasal iktidar, sistem-rejim gibi medyayı da tek tipleştirdi. Ülkenin hemen hemen tüm medya organlarını ve yayın kuruluşlarını kendi emelleri için 'hizaya' çeken iktidarın kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve hedef gösterici dili medyada da vücut buldu. Yerel seçimler süresince gerçekleri ve hakikati manipüle etmek için her türlü çabayı sarf eden iktidar medyasına toplum, 31 Mart ve 23 Haziran sandıklarında yanıtını verdi. Bunca bilgi kirliliği ve yanlış haber bombardımanına karşı toplumun sesi, gözü ve kulağı olan, aynı zamanda toplumun doğru haber alma hakkını savunan gazeteciler, bu 6 ayda da yılmadan, kararlı bir şekilde 'Gazetecilik suç değildir' diyerek, hakikati savundu. Bölgemizin tamamını cendere altına alan savaşların ve silahların gölgesinde durmadan, bıkmadan haberin peşinden koşan muhalif ve özgür basın, ‘hakikatin yükünü’ taşıyarak, gerçekleri karanlıkta bırakmadı" denildi.





154 GAZETECİ TUTUKLU





ÖGİ raporunda, Türkiye'de 2019 yılının ilk 6 ayında, 154 gazetecinin tutuklu olduğu, 34 gazetecinin gözaltına alındığı, 11 gazetecinin tutuklandığı, 29 gazeteciye soruşturma açıldığı, 8 gazeteciye dava açıldığı, 287 gazetecinin yargılandığı, 41 gazeteciye toplam 119 yıl 3 ay hapis cezası verildiği, 22 gazetecinin tahliye edildiği, 2 gazetecinin sınır dışı edildiği, 1 basın kuruluşuna da baskın düzenlendiği belirtildi.