6 ay önce ilk beşte olan Türkiye şimdi sonuncu

MSCI Gelişmekte olan Ülkeler endeksi ve Bloomberg Barclays GOP (gelişmekte olan ülke) devlet tahvili endekslerinden derlenen verilerle bir araya getirilen analiz sonucu oluşturulan skor çizelgesine bakıldığında, Türkiye’nin GOP içerisinde en düşük seviyede yer aldığı görülüyor.







20 ülkeden oluşan skor çizelgesinde son 5 sırasıyla; Romanya, Mısır, Hırvatistan, Güney Afrika ve Türkiye olarak yer alıyor.





Türkiye ekonomisinin Bloomberg ekonomistlerinin katıldığı anket sonucuna göre 2019 yılında %0.8 büyümesi bekleniyor. Bu yıl için büyüme beklentisi ise %3.5 seviyesinde.





Enflasyon ise Ekim ayında %25.2 seviyesine ulaşarak 2003’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ki bu da reel getiriyi törpülüyor.





Haziran ayında yayınlanan bir önceki skor çizelgesine bakıldığında ise durum Türkiye için oldukça farklıydı. Türkiye 21 ülke içerisinde 5. sırada yer alıyordu. İlk 4 ülke ise tamamen Asya ülkelerinden oluşmuş durumdaydı.





Büyüme görünümlerinden cari dengeye, ülkenin kredi notundan tahvil değerlemelerine kadar kullanılan göstergelerin Türkiye açısından işleri iyiye götürmediği görüldü.





Asya ülkeleri parlıyor





Fed parasal sıkılaştırması gibi rüzgarlara karşı daha güçlü tamponları bulunan Asya ülkeleri ilk sıralardaki yerlerini koruyor.





GOP skor çizelgesinin bir numarasında ise Malezya’nın olduğunu görüyoruz. Listenin ilk sırasında yer almasında cari fazlasının katkısı büyük. Ek olarak stabil ekonomik büyüme görünümü ve değerlemeler de Malezya’yı cazip hale getiriyor. Ekim ayı enflasyonu yıllık bazda %0.6 olarak açıklanan Malezya’da 10 yıllık devlet tahvili getirisi %4.17 seviyelerinde seyrediyor.





İlk 5 ülkeye bakıldığında, üçünün Asya’dan olduğunu görüyoruz. Sırasıyla ilk sırada yer alan Malezya’yı Rusya, Çin, Filipinler ve Kolombiya takip ediyor.





Çin cari fazla, göreceli olarak güçlü büyüme ve yumuşak enflasyon rakamlarından destek alırken, Filipinler yüksek cari açık ve yüksek enflasyona rağmen %6’nın üzerindeki büyüme ile listenin üst sıralarında yer almayı başarıyor.





Haziran.2018’e yayınlanan bir önceki raporda yine Malezya ilk sırada yer alıyordu. Malezya’yı ilk beşte Filipinler, Endonezya, Çin ve Türkiye takip ediyordu.





SBI Securities Genel Müdürlerinden Tsutomu Soma son dönemdeki faiz artışlarını göz önüne alarak gelişmekte olan ekonomilerle ilgili büyüme görünümlerinin yakından takip edildiğini belirtti. Ayrıca yatırımcıların Amerika-Çin arasındaki ticaret gerilimlerinden her ülkenin nasıl etkilendiğini çözmeye çalıştıklarını ve bu anlamda yatırımları konusunda daha seçici olmayı sürdüreceklerini ekledi.





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