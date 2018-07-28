Samanyolu Haber /Dünya / 6-7 Eylül olaylarında Yunanistan'a giden çift yangında öldü /28 Temmuz 2018 12:01

6-7 Eylül olaylarında Yunanistan'a giden çift yangında öldü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan yangında 6-7 Eylül olayları sonrasında İstanbul Fener-Balat'tan göç eden Angelos Masha (88) ve Angeliki Masha (85) çifti de hayatını kaybedenler arasında. Mati'deki yaşlılar kampında yangına yakalanan çiftin cesetleri birbirine sarılı halde bulundu.

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Vatan gazetesinin haberine göre, çiftin 20’li yaşlarında Fatih Fener-Balat bölgesinden 6-7 Eylül olayları sonrasında binlerce Rum vatandaşı gibi Yunanistan’a göç ettikleri öğrenildi. İstanbul’daki dostları ile bağlarını hiç koparmayan çiftin İstanbul’da kalan arkadaşları ve Yunanistan’daki akrabaları ikilinin birlikteliğini “Evlilikleri ve aşkları hepimize örnek olmuştu. Hiç eskimeyen bir evlilik” diye anlattı.  

Çiftin cenazelerinin kesin kimlik tespiti henüz tamamlanamazken oğulları Stelios Mashas da kimlik tespiti için önceki gün DNA örneği verdi. 

Çiftin oğlu Stelyos Mashas, Yunanistan'da yayımlanan Protothema.gr'ye annesiyle babasının kampın 15-20 metre uzağında bulunduğunu anlattı. Mashas, "Annemin yürüme zorluğu vardı. Daha uzağa gidememiş olmamalılar. Ölüm onları kucak kucağa buldu" dedi. 
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