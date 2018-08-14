6,40'a kadar inen dolar/TL, Erdoğan'ın konuşmasından sonra 6,60'ı geçti

Dün 7 liraya kadar çıkan dolar/TL bu sabah 6,40 seviyelerine kadar indi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünleri ile ilgili sözleri sonrasında yeniden yükselişe geçen dolar/TL, 6,60'ın üzerine çıktı.