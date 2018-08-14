Samanyolu Haber /Gündem / 6,40'a kadar inen dolar/TL, Erdoğan'ın konuşmasından sonra 6,60'ı geçti /14 Ağustos 2018 12:59

6,40'a kadar inen dolar/TL, Erdoğan'ın konuşmasından sonra 6,60'ı geçti

Sabah saatlerinde 6,40'a kadar inen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD elektronik ürünlerine yaptırım getirileceğini söylemesinden sonra 6,60'ı geçti.

SHABER3.COM

Dün 7 liraya kadar çıkan dolar/TL bu sabah 6,40 seviyelerine kadar indi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünleri ile ilgili sözleri sonrasında yeniden yükselişe geçen dolar/TL, 6,60'ın üzerine çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 6,40'a kadar inen dolar/TL, Erdoğan'ın konuşmasından... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Hocaefendi'den ince bir sitem !

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

Bloomberg'e göre Recep Tayyip Erdoğan kim?

İncilik üssü taşınacak mı?

İncilik üssü taşınacak mı?

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

Haftanın Bamteli Sohbeti yayınlandı

İşte doları fırlatan açıklama

İşte doları fırlatan açıklama

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Şimdi kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Türkiye İflasa Sürüklenirken Kimler Kazanıyor?

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Sıra dışı bulutlar şaşırttı

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:28:03