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6,40'a kadar inen dolar/TL, Erdoğan'ın konuşmasından sonra 6,60'ı geçti
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6,40'a kadar inen dolar/TL, Erdoğan'ın konuşmasından sonra 6,60'ı geçti
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14 Ağustos 2018 12:59
6,40'a kadar inen dolar/TL, Erdoğan'ın konuşmasından sonra 6,60'ı geçti
Sabah saatlerinde 6,40'a kadar inen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD elektronik ürünlerine yaptırım getirileceğini söylemesinden sonra 6,60'ı geçti.
SHABER3.COM
Dün 7 liraya kadar çıkan dolar/TL bu sabah 6,40 seviyelerine kadar indi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünleri ile ilgili sözleri sonrasında yeniden yükselişe geçen dolar/TL, 6,60'ın üzerine çıktı.
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