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5'i muvazzaf 7 askere gözaltı
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5'i muvazzaf 7 askere gözaltı
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03 Mart 2019 19:05
5'i muvazzaf 7 askere gözaltı
Erzincan merkezli 5 ilde aralarında 5 muvazzaf askerin de olduğu 7 asker gözaltına alındı.
SHABER3.COM
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5'i muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 7 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Erzincan, Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 asker gözaltına alındı
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