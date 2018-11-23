59 kampüsü bulunan Okullar zinciri borçlarını çeviremedi, konkordato ilan etti

Türkiye genelinde onlarca kampüsü bulunan Mektebim Okulları'nın kurucusu Ümit Kalko, sahibi olduğu Ümit Eğitim AŞ için konkordato istedi.







Cumhuriyet'in haberine göre mahkeme, şirketi hacizlere karşı korumaya aldı ve yirket faaliyetlerinin denetimi için 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı.





Mektebim Okulları'nı kuran Ümit Kalko, şirketin yüzde 30 hissesini Suudiler'e satmıştı. Kalko, şirketin yüzde 30 hissesini ise Ethem Sancak'ın kardeşlerine sattı. Bundan 2 ay önce de sahibi olduğu hissesinin yüzde 25'ini Sancaklar'a devreden Kalko, kurucusu olduğu okulda yüzde 5 hissedar konumuna düştü.