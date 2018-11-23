Samanyolu Haber /Eğitim / 59 kampüsü bulunan Okullar zinciri borçlarını çeviremedi, konkordato ilan etti /23 Kasım 2018 12:44

59 kampüsü bulunan Okullar zinciri borçlarını çeviremedi, konkordato ilan etti

Mektebim Okulları'nın kurucusu Ümit Kalko, sahibi olduğu Ümit Eğitim AŞ için konkordato talebinde bulundu.

SHABER3.COM

Türkiye genelinde onlarca kampüsü bulunan Mektebim Okulları'nın kurucusu Ümit Kalko, sahibi olduğu Ümit Eğitim AŞ için konkordato istedi.

Cumhuriyet'in haberine göre mahkeme, şirketi hacizlere karşı korumaya aldı ve yirket faaliyetlerinin denetimi için 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı.

Mektebim Okulları'nı kuran Ümit Kalko, şirketin yüzde 30 hissesini Suudiler'e satmıştı. Kalko, şirketin yüzde 30 hissesini ise Ethem Sancak'ın kardeşlerine sattı. Bundan 2 ay önce de sahibi olduğu hissesinin yüzde 25'ini Sancaklar'a devreden Kalko, kurucusu olduğu okulda yüzde 5 hissedar konumuna düştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 59 kampüsü bulunan Okullar zinciri borçlarını çeviremedi,... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:44:02