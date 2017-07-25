



Sözcü yazarı Murat Muratoğlu AKP'nin Türkiye'yi KDV dahi toplanamayan bir ekonomi haline nasıl dönüştürdüğünü yazdı. İşte o yazı:





55 milyara kim el koydu?





Vergi toplamadaki rezaletin boyutları çok büyük…





KDV tahsilatı tam bir fiyasko…





Ortada kendi koyduğu vergiyi toplayamayan bir sistem söz konusu…





Durum öyle açıklamalarla geçiştirilebilecek kadar basit de değil…





On yıl önce yüzde 81 olan KDV tahsilat oranı, 2016'da yüzde 52'ye düştü. Bu yıl? Yüzde 31'de…

Geçen yıla göre bile yüzde 21 azalma var.







Sattığı maldan, hizmetten, müşteriden 100 lira alacakken devletin vergisiyle beraber 118 alıp, vermeyenlerin oranı bu kadar artmasında yanlışlık yok mu? Bu büyük bir başarısızlık değil mi? Tabii ki öyle…





* * *





Şöyle ki; KDV'de 80.9 milyar liralık tahakkuk tutarına rağmen, tahsilat tutarı 25.9 milyar TL'de kalmış. Üçte birinden az… Yani benim, senin cebimizden devlete verilmek üzere alınan 55 milyar liraya el konulmuş.





Kim koymuş? Batık şirketler, daha fazla kazanmak isteyen şirketler, sırat köprüsündeki şirketler, belediyeler, esnaf, tüccar, müteahhit… Aklına kim

gelirse… İyi de bu devlete verilmek için toplanan para… İç ediliyor, devlet de buna kayıtsız!





Resmi açıklamalara göre Türkiye'de bir milyonun üzerinde şirket neredeyse hiç katma değer vergisi ödemiyor.





* * *





Esas hikâye vatandaşlar ödedikleri vergilerin gerekli yerlere sarf edildiğine inanmıyor olması… İşin açıkçası ben de inanmıyorum. Bu fikir

kendiliğinden doğmadı… Sahi vergiler nereye gidiyor? Bilen var mı?





Vergilerin harcanması şeffaf olmayınca söylentilerin önüne geçmek imkânsızlaşıyor. Bu söylentilerin de boş olmadığı aşikâr.





Vergi oranları ve sigorta primi oranları çok yüksek…





Ödese şirketi kapatacak.





Ödemese nasıl olsa af çıkacak. Haliyle affı bekliyor şirket sahibi…





O da haklı…





* * *





Vergi sistemini uzmanlar bile anlamakta zorlanıyor. Karmaşıklık birçok hataya sebep oluyor. Mevzuat sık sık değişiyor. Bugün olmayan vergi, yarına vergi olarak karşına çıkıyor. Vergi yükü adil ve dengeli değil… Vergiler kazanca göre alınmıyor.





Vergi yükü adaletli ve dengeli olarak dağıtılmayınca da olanlar oluyor.





Dolaylı vergilerin oranı yüzde 70'lerin üzerinde…





Mükellefin bir kulağının arkası kalmışken haliyle kimse vicdan azabı duymuyor.





Değişmesi gereken çok şey var.





Vergi oranlarıyla, aflarla, düzenlemelerle olacak gibi değil…





Seni öpen kadı ise kimi kime şikâyet edeceksin?