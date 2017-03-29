55 dakika 34 saniye konuştu, tek kelime etmedi!

Erdoğan'ın Halkbank sessizliği





Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan satır başları şöyle:







14 yıl boyunca bizler bir sessiz devrim gerçekleştirdik. Bunu biz değil bugün bize saldıran batı konuşuyordu.





DÜN HAYIR ÇADIRINA GİRDİM...





Dün bir hayır çadırına girdim. Dedim “niye hayır diyorsunuz?. Ne dediler biliyor musunuz “çağdaş bir Türkiye için” dediler. “Peki neyiniz eksik” dedim cevap yok. Dedim ki “bak kardeşim sloganik konuşmayalım. Niye neyi yapıyoruz bunu bilelim. Şu anda Türkiye’de bulunduğumuz yer de tam Tarabya. Şurada Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. 4 gidiş 4 geliş. Bir de buna hızlı treni ilave ediyoruz.” Birisi atladı “Niye adını Yavuz Sultan Selim koydunuz” dedi. “Siz” dedi “ayrımcılık yapıyorsunuz.” “Ya” dedim “çok ayıp üzüldüm buna.” “Demek Yavuz Sultan Selim’i iyi tanıyamamışsın. Yavuz zamanında Osmanlı devletinin sınırları 15 milyon kilometrekareydi. Böyle bir Sultan’ın ismini oraya vermekten daha doğal ne olabilir? Biz bunu senin düşündüğün gibi düşünerek ismini oraya vermedik.” Fakat değerli kardeşlerim neyi neden nasıl? Eğer bu soruyu kendimize sormazsak cevabını işte bu halde alıyoruz. Bunlar 15 temmuz Şehitler Köprüsü'ne de hayır dediler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne de hayır dediler. Osmangazi Köprüsü’ne de hayır dediler. Marmaray’a da hayır dediler.







“İŞTE BU TÜRKLER ÇILDIRDI” DİYORLAR





Dünyanın en büyük havalimanının yapıyoruz. Batılı yöneticilerin bizi kıskanma sebebi işte bu. Hani çılgın Türkler diyorlardı ya eskiden. İşte bu Türkler çıldırdı diyorlar. Birincilikleri alıyor diyorlar. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Ne diyorlar? Kurucusu olduğum için böyle söylüyorum burada. AK Parti bizim yaşam koşullarımıza müdahale ediyor. Bakın burada güzellik uzmanları var. Kardeşlerim hanginize müdahale edildi.





Cumhurbaşkanlığı makamına muhtarlığı almazlardı ki. Ben muhtarları aldım. Şu ana kadar 16 bin muhtar geldi buraya. Biz 16 bin değil 55 bin muhtarı burada ağırlayacağız.





HUZURUMUZA KİM MUSALLAT OLURSA BEDELİNİ ÖDEYECEK





Terörle mücadelede daha güzel bir Türkiye olacak. Şu anda terörün belini kırıyoruz. İnlerine girdik. Sadece içeride değil Suriye’de de DEAŞ’ı PYD’yi temizleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek. Hiç bunun lamı cimi yok.16 Nisan’a akıl gözüyle bakan herkes bu güzellikleri görecektir.





Enerjide bugün önemli bir adım atıldı. Şu anda doğalgazın ulaşmadığı vilayetimiz kalmadı. 81 ilin tamamına doğalgaz ulaşmış durumda.





7 HAZİRAN'DA SEÇİME BEN GİRMEDİM





7 Haziran seçimlerinden sonra ne demişlerdi, “Cumhurbaşkanlığı makamı tartışmalı hale geldi” demişlerdi. Şahsımı kast ederek “şu anda siyaseten ve hukuken boşlukta olan bir kişi var” demişlerdi. Halbuki 7 Haziran’da seçime ben girmedim. Buna rağmen hemen ülkemize ağır maliyetleri olan bir çatışmanın taşlarını döşemeye başladılar. Ve Gazi Mustafa Kemal’in partisini bölücü örgütün uzantısını iktidara taşımak için koltuk değneği yaptılar. Şu anda hayır için Avrupa’ya gidenler var. Terör örgütünün oradaki uzantılarıyla beraber çalışıyorlar.





Benim bayan bakanımı Hollanda’ya sokmayıp arabanın içine mahkum edenlerle birlikte çalışıyorlar. Şahsımla ilgili dev bir pankart astılar üzerinde resmim var silahı da şakağıma dayadılar. Şimdi ben buradan sizler vesilesiyle külliyeden tüm milletime sesleniyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına İsviçre’de poster asacaklar silahı şakağa dayayacak ve orada polisin nezaretinde terör örgütleri yürüyüş yapacak ve İsviçre yönetiminin sesi çıkmayacak. Hiç önemli değil biz buralara milletimizle geldik. Biz bunlarla gelmedik.





Cumhurbaşkanını meclisi fesih yetkisi yoktur. Hep bunlar yalan. Meclis cumhurbaşkanını ciddi zamanda denetleme yetkisine sahiptir. Belli oranlarda denetler. Anayasa değişikliği Türkiye’yi bütün bu şer ittifaklarına karşı çok daha güçlü hale getirecektir.





Son dakika... Erdoğan canlı yayında kararnameyi imzaladı





KARARNAMEYİ KÜRSÜDE İMZALADI





Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda hazırlanan kararnameyi isteyerek canlı yayında imzaladı. Erdoğan, "Şimdi kararname hazır. Özel kalem müdürün Hasan bey nerede...Getir bakalım kararnameyi. Güzellik uzmanlarının tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan işlemleri yapabilmesini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararını imzalıyorum" dedi.





HALKBANK'LA İLGİLİ TEK KELİME ETMEDİ







Beştepe’de güzellik uzmanı esnaflarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 55 dakika 34 saniye kürsüde kaldı. Ancak bu süre içinde dünyanın konuştuğu Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasıyla ilgili tek kelime etmedi.







İşte 55 dakikalık konuşmanın linki...





https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/73534/yeni-sistem-turkiyenin-hedeflerine-yuruyusunu-hizlandiracak.html









