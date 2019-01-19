Samanyolu Haber /Gündem / 53 bin Suriyeli vatandaş ilk kez oy verecek /19 Ocak 2019 11:11

53 bin Suriyeli vatandaş ilk kez oy verecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimde vatandaşlığa hak kazanmış 53 bin Suriyelinin oy kullanacağını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk" dedi.

Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabileceğini açıkladı.

12 İLÇEDE İLAVE 6 BİN 680 KOLLUK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

31 Mart seçimlerinde alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi veren Bakan Soylu, "Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir" diye konuştu.
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