Samanyolu Haber /Gündem / 528 bin nüfuslu şehirde 399 bin kişi icralık: Sandıktan AKP rekor ile çıktı /29 Haziran 2018 10:01

528 bin nüfuslu şehirde 399 bin kişi icralık: Sandıktan AKP rekor ile çıktı

Türkiye’nin icra rekoru Çorum’da kırıldı. Son seçimde AKP’ye yüzde 52’lik destek veren 528 bin nüfuslu kentte 399 bin kişinin icralık olduğu belirlendi.

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528 bin nüfuslu Çorum 'da geçen yıl 322 bin olan icra dosyası sayısı bu yıl 399 bine ulaştı. Bu tabloya rağmen icra rekoru Çorum 'da 24 Haziran seçimlerinde AKP 'ye rekor oy çıktı…

Çorum 'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan yüzde 64.56 oy aldı ve Çorumluların 223 bin 185'i ‘Erdoğan ile devam' dedi. Muharrem İnce'nin oy oranı 91 bin 732 seçmenle yüzde 26.54'te kaldı. Meral Akşener'in oyları ise “Borçları yasal takibe alınan 4,5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını yapılandıracağız'' sözü vermesine rağmen, yüzde 7.38'de kaldı. Akşener'e 25 bin 521 oy çıktı. Çorum 'da AKP 'nin oy oranı ise yüzde 52 oldu. CHP yüzde 20.3, MHP yüzde 14, İYİ Parti yüzde 8.4 ve HDP yüzde 3.6 oy aldı. Çorum 'un bazı ilçelerinde ise AKP 'ye verilen oylar yüzde 82'ye kadar yükseldi.

 11 İCRA DAİRESİ VAR

Çorum merkezde 5, Sungurlu, Alaca, İskilip, Kargı, Bayat ve Osmancık ilçelerinde ise 1'er olmak üzere toplam 11 icra dairesi faaliyet gösteriyor. Çorum 'daki 11. İcra Dairesi de önceki gün törenle açıldı. 

Çorum merkezde 100 bin, ilçelerde ise 300 bin civarında icra dosyası işlem görüyor. İcra dosyalarında banka kredisi ve kredi kartı, Telekom, esnaf borçları, elektrik, su ve tabela vergisi borçları başı çekiyor.
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