52 bin liralık karşılızlık yardımın hesabını bizden soruyorlar!









Kişisel sosyal medya hesabından konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunan Akın İpek, “24. Ağır Ceza mavcısı ihtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılan gıdanın 260 bin TL kısmı ile ilgili şüphesi var ise; bunu makbuzlara aldım diye imza atan muhtarlara sormalıdır…” diyor. İşte Akın İpek’in paylaşımları:

“52 bin TL… 2011-13 arasında, Ayvatlar muhtarı İMZALAYARAK, köydeki ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere, işletmeden bedelsiz aldığı gıda paketlerinin bir kısmını almadığını söylemiş… 2016 yılında.

TÜM YÖNETİM KURULUNA İSTENEN 10 YIL VERGİ CEZASININ SEBEBİ BU “52 BİN TL”…

İKİNCİ 10 YIL CEZA TALEBİ SEBEBİ; 260 BİN TL…

Vergi Suçu Raporunda TOPLAM 260.000 TL olan faturaların sahte olduğuna delil bulunamadığından,

İPEK HOLDİNG İN SUÇLANMASINA DELİL OLARAK;

Koza Altın İşletmeleri hakkında da aynı iddia ile vergi suçu raporu yazıldığı gösterilmiş…

İPEK GRUBU 317 MİLYON TL KURUMLAR VERGİSİ ÖDEDİ O DÖNEM…

24. A.C. Savcısı ihtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılan gıda’ nın 260 bin TL kısmı ile ilgili şüphesi var ise; Bunu makbuzlara ALDIM diye imza atan muhtarlara sormalıdır…

KARŞILIKSIZ BAĞIŞ YAPAN İPEK GRUBUNA DEĞİL…

317 Milyon TL vergi veren bir grup, 52 Bin TL az vergi vereceğim diye, 4 adet sahte fatura kullanarak gıda bağışı yapmış… 24.A.C. Savcısının iddiası bu…

Hakim buna cevap vermemizi bekliyor. Buradan vereceğim.

24. A.C.nin kanunun emredici hükmüne rağmen, yetkili mahkemelere göndermeyerek baktığı, 70 YIL istediği vergi davalarında; Sahte olarak düzenlendiği iddia edilen faturalarla ilgili vergi miktarı Koza grubunun aynı yılda ödediği kurumlar vergisinin sadece Yüzde 0,05’i kadardır…

24. A.C. Mahkemesi Savcısı; Koza altın nın bu faturalar ile olmayan giderler var gibi gösterilerek, devlete ödenecek vergiden düştüğünü, devletin vergi kaybına uğradığını iddia ediyor. Kamu adına açtıkları davadaki iddiaları bu…

Koza cirosunun yaklaşık yüzde yetmişini KAR beyan etmiş, (Türkiye de örneği yok) tüm ödemeler YMM tarafından onaylanmış, PWC tarafından denetlenmiş ve resmi olarak banka aracılığı ile gerçekleşmiş.

Bu iddia tam anlamı ile UYDURMA…

24. A.C Mahkemesi Hakimleri ve Savcısı; Hesapları yapan ve sorumlu olan YMM ye, onaylayan ve sorumlu olan PWC ye tek soru sormadılar… Fakat, en azından karşıt inceleme yapılmasının yasal zaruriyet olduğunu anlayarak; Bilirkişiye de göndermişlerdi…

Ne olduysa, bir anda; Hem hakim, hem Savcı yasal zaruriyet olan kendi karşıt inceleme taleplerinden dahi vazgeçtiler. Vergi davasının tek konusu olan; Devletin vergi zararına uğrayıp uğramadığını artık HİÇ BİR ŞEKİLDE araştırmak dahi istemiyorlar.

EN AZINDAN USULEN; Mahkemenin tüm delilleri toplayıp, savcıya mütalaa için dosyayı vermesi gerekirken, Savcının dava devam ederken bir anda mütalaa vermesini hukuk camiasında “SERT TALİMAT” dışında açıklayabilen var ise buyursun…

DAVAYI OLDU BİTTİYE GETİREREK, CEZA YASALARIMIZA GÖRE, TİCARİ YASALARIMIZA GÖRE, SPK MEVZUATINA GÖRE HİÇ BİR SUÇ İŞLEMEMİŞ İNSANLAR VE GRUP HAKKINDA KARAR VERDİLER…

Savcının neden, hangi yasal gerekçe ile TÜM AİLENİN VARLIKLARINA müsadere istediği mütalaasında yok. Tek bir delil yok… Kara para yok, şüpheli para yok. Neye göre TÜM AİLENİN VARLIKLARINA müsadere istiyor belli değil???

Hakim, savcı nın mütalaasına Ekim e kadar cevap vermemizi istemiş;

O MÜTALAADA DELİLLERİ İLE CEVAPLANMAMIŞ, ÇÜRÜMEMİŞ TEK BİR İDDİA DAHİ YOK.

FAKAT, HİÇ BİRİSİNİ OKUMAMIŞLAR BİLE… (link: http://akinipek.info) akinipek.info da da yayınladım.

HADİ BANA ANLAMSIZ BİR KİNLERİ VAR DİYELİM… NEDEN TÜM AİLEYE SALDIRIYORLAR, TÜM AİLENİN VARLIKLARINA MÜSADERE İSTİYORLAR??? SORUSUNUN İSE; “MAL HIRSI” DIŞINDA BİR CEVABI YOK…

VARSA SÖYLESİNLER… Sn. Adalet Bakanı Gül.”