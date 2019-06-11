Samanyolu Haber /Gündem / TSK'ya operasyon: 50 askere gözaltı /11 Haziran 2019 09:34

TSK'ya operasyon: 50 askere gözaltı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik operasyon kapsamında 50'si astsubay 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara merkezli operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında görevli askerler hakkında gözaltı kararı verildi.
 
48'i muvazzaf 50 astsubay ve 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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