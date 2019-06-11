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TSK'ya operasyon: 50 askere gözaltı
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TSK'ya operasyon: 50 askere gözaltı
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11 Haziran 2019 09:34
TSK'ya operasyon: 50 askere gözaltı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik operasyon kapsamında 50'si astsubay 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Ankara merkezli operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında görevli askerler hakkında gözaltı kararı verildi.
48'i muvazzaf 50 astsubay ve 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
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