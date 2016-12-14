Samanyolu Haber /Gündem / 500 ton domuz etini ne yapacaksınız? /14 Aralık 2016 18:48

500 ton domuz etini ne yapacaksınız?

Resmi gazetede yayımlanan tebliğiyle Et ve Süt kurumu'na Moldova Cumhuriyeti'nden 500 ton domuz eti ithal etme yetkisi verildi. Yayımlanan tebliğ üzerine CHP milletvelili Fikri Sağlar, Başbakana ' 500 ton domuz etini ne yapacaksınız?' diye sordu.

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Sağlar'ın Yıldırım'a verdiği soru önergesi şu şekilde:

Dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip olduğu iddiasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin 4 milyon nüfuslu Moldova’dan domuz eti, süt ve süt ürünleri, tereyağı, yumurta, reçel, pasta, meyve suyu ve çakal eriği ithal edeceğine dair karar 7.12.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.
 
Tarım sektöründe ithalat artık alışageldiğimiz bir duruma dönüşmüştür. Seçim bölgem Mersin’de bile narenciye 20-30 kuruşa satılırken; sebze ve meyve ithalatı devam etmektedir. Ayrıca yalnızca tarım değil hayvancılık alanında da benzeri durum yaşanmakta, damızlık büyükbaş hayvan ithalatı artarak devam etmektedir. Gerekçesi de kırmızı et arzının talebi karşılamaması sonucunda fiyatlardaki yüksek seyir olarak açıklanmaktadır.

Türkiye hayvancılık bakımından elverişli bir konuma sahipken, et ithal etmesine anlam vermek mümkün değildir. Hele ki domuz avı yasağını kaldırmak yerine, domuz etinin ithal edilmesi açıklanamayacak kadar gülünçtür.

Bu çerçevede:

-Türkiye, Moldova'dan 500 ton domuz eti ithal edecek mi? Edecekse hangi talep doğrultusunda edecek? Böyle bir ihtiyaç nereden doğdu?

-Eğer ithalat söz konusu olmayacaksa tebliğde neden böyle bir ürün yer alıyor?

-Ürün Türkiye'de kim tarafından, nerede ve nasıl kullanılacak?

-Neden Türkiye’de domuz avı yasağı yasağını kaldırmak yerine, Moldova’dan domuz eti ithal edeceksiniz?
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