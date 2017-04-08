500 Suriyeli'nin çadırları yıkıldı, kendileri Torbalı'dan sürüldü

İzmir Torbalı'daki Pamukyazı mahallesinde dün Suriyeli birkaç kişinin bir çocuğu dövdüğü iddia edildi. Bunu duyan çocuğun ailesi ile Suriyeliler arasında çıkan tartışmada, bıçaklar ve sopalar kullanıldı.







Suriyeli gruba bazı mahalle sakinleri saldırınca, 1’i ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Mahalle sakini olan ve kavgada bıçakla ağır yaralanan 22 yaşındaki Mustafa M. ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.









Pamukyazı’da gergin geçen gecenin ardından mahalle sakini 300 kişilik bir grup, bu sabah toplanarak ellerindeki sopalarla Suriyelilerin kaldığı bölgeye gitmeye başladı. Durumu fark eden Suriyeliler ise çadırları terk ederek hızla bölgeden uzaklaştı.













Torbalı- Tire karayoluna çıkan Suriyeliler, otostop yapıp ayrılmak istedi ancak araç sürücüleri kendilerini almayınca bu girişim başarısız oldu. Suriyeli grup yaya olarak Tire yönüne doğru uzaklaştı.









ÇADIRLAR YIKILDI

Torbalı-Selçuk yolunu bir süre trafiğe kapatan öfkeli grup Suriyeli ailelerin kaldığı 40 çadırı yıktı. Pamukyazı Mahalle Muhtarı Ali Çürükçü, "Mahalleliyi durdurmak imkansızdı. Çok öfkeliler" dedi.



