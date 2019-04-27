Samanyolu Haber /Dünya / '500 Euro' bugün itibariyle artık yok /27 Nisan 2019 10:43

'500 Euro' bugün itibariyle artık yok

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugünden itibaren 500 euroluk banknotlar basmayacağı öğrenildi.

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Bloomberg'de yer alan haberde, "Avrupa Birliği’ndeki tüm ulusal merkez bankaları bu banknotu ocak ayında tedavülden kaldırırken Almanya ve Avusturya’nın, bankalar ve vatandaşların mor banknotları basmak ve almak için ek 3 ayı vardı. Bu süre 26 Nisan’da sona erdi" ifadelerine yer verildi.

Haberde, 500 euroluk banknotların 'yasadışı faaliyette' kullanıldığı gerekçesiyle vazgeçildiği ifade edildi.

Söz konusu banknotların basımının durmasına karşın, ilk aşamada kullanımına devam edilecek.

Devlet bankalarının eline geçen 500 euroluk banknotlar ise tedavülden kaldırılacak
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