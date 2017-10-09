'50 yıldır ilişkileri izliyorum, ABD ile çok az böyle bir kriz yaşadık'

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ABD'yle vize krizine ilişkin açıklama yaptı. Özilhan, "ABD ile gerilim endişe verici, ilişkiler normalleşmeli" dedi.

Özilhan, Bloomberg'le gerçekleştirdiği mülakatta ABD ile Türkiye arasında uzun zamandır biriken sorunlar olduğunu ifade etti. Özilhan, diplomatik kanalların devreye sokulmasıyla ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini belirtti.

Özilhan, "Uzun süredir birikerek gelen sorunlar artık bir 'sorunlar yumağına’ dönüştü. 50 yıldır ABD'yle ilişkileri izleyen biri olarak söyleyebilirim ki, iki ülke çok az böyle sorun yaşadı. Batı’da son dönemde Türkiye’nin Rusya, İran ve Venezuela temasları sonrasında 'Türkiye eksen mi değiştiriyor’ sorusu var. ABD ve Batı’ya da Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmek için görev düşüyor. Türkiye birkaç terör örgütüyle mücadele ederken müttefiklerini yanında görmek istiyor" dedi.

TÜSİAD RESMİ AÇIKLAMA DA YAYINLADI

TÜSİAD, ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdurması kararı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:





“ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdurması kararı, son derece talihsiz bir gelişmedir.

Türkiye ile ABD, siyasal, ekonomik ve tarihi açıdan güçlü ve köklü bağlara sahiptir. NATO müttefikliği çerçevesinde bölgesel ve küresel istikrar açısından iki ülke ilişkileri belirleyicidir.





Dün gece başlayan vize krizini itidal içinde çözecek diplomatik süreçler bir an evvel başlatılmalıdır. Uluslararası ilişkilerde müttefik ülkeler arasında, belirli konular üzerinde anlaşmazlık ya da öncelik farklılıklarının bulunması doğaldır. Ancak bu anlaşmazlık ve farklılıklar, sağduyulu diplomasi ile çözüme kavuşturulmalıdır.









ABD Büyükelçiliği tarafından alınan bu karar ve mütekabiliyet ilkesinin doğurduğu sonuçlar çerçevesinde, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların esas sorumlusu olmayan vatandaşlar ve de ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik ilişkiler zarar görecektir.

Bu krizin ikili ilişkilerin temellerini sarsmadan, karşılıklı güven ve yapıcı diyalog eşliğinde hafifletilmesi, akabinde de yaşanan anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi öncelikli beklentimizdir.



