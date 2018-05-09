50 günlük bebeğiyle gözaltına alınan iki çocuk annesine zulüm

Tanrıkulu, “Fadime Kılıç 45 günlük bebeği ile Gaziantep’te gözaltına alınmış ve Silifke’ye götüreceliği bilgisi yakınları tarafından banada iletildi.Gözaltı ve tutuklama dışında başka tedbir mümkün.Ayrıca 2 ve4 yaşında çocuk sahibide olan bu anneye uygululanan zulme son verin” mesajını paylaştı. Fizik öğretmeni Fadime Kılıç’ın mağduriyeti sadece yeni doğmuş bebeğiyle gözaltına alınması değil. Fadime Öğretmenin 2 ve 4 yaşındaki iki küçük çocuğu da babaannelerine bırakıldı. AFYON’DA 4 ANNEYE ÇOCUKLARIYLA GÖZALTI İki gün önce Afyon’da 30 kişinin gözaltına alınmasından sonra da çocuklu anneler çoğunluktaydı. Ayşegül Acar 11 aylık kızı ile Betül Kaya 4 yaşındaki çocuğu ile Hüsna Sarıkaya 4 yaşındaki çocuğu ile Zuhriye Çıtak 10 aylık kızı ile birlikte gözaltına alınmıştı.