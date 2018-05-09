50 günlük bebeğiyle gözaltına alınan iki çocuk annesine zulüm

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Tanrıkulu, “Fadime Kılıç 45 günlük bebeği ile Gaziantep’te gözaltına
alınmış ve Silifke’ye götüreceliği bilgisi yakınları tarafından banada
iletildi.Gözaltı ve tutuklama dışında başka tedbir mümkün.Ayrıca 2 ve4
yaşında çocuk sahibide olan bu anneye uygululanan zulme son verin”
mesajını paylaştı. Fizik öğretmeni Fadime Kılıç’ın mağduriyeti sadece
yeni doğmuş bebeğiyle gözaltına alınması değil. Fadime Öğretmenin 2 ve 4
yaşındaki iki küçük çocuğu da babaannelerine bırakıldı.
AFYON’DA 4 ANNEYE ÇOCUKLARIYLA GÖZALTI
İki gün önce Afyon’da 30 kişinin gözaltına alınmasından sonra da
çocuklu anneler çoğunluktaydı. Ayşegül Acar 11 aylık kızı ile Betül Kaya
4 yaşındaki çocuğu ile Hüsna Sarıkaya 4 yaşındaki çocuğu ile Zuhriye
Çıtak 10 aylık kızı ile birlikte gözaltına alınmıştı.