Samanyolu Haber /Gündem / 50 günlük bebeğiyle gözaltına alınan iki çocuk annesine zulüm /09 Mayıs 2018 23:55

50 günlük bebeğiyle gözaltına alınan iki çocuk annesine zulüm

15 Temmuz sonrası süren cadıavı kapsamında Gaziantep’te gözaltına alınan Fizik öğretmeni Fadime Kılıç, yeni doğmuş bebeğiyle Mersin’e götürülüyor. Mağdurlar aldığı bilgiyle konuyu internete ve sosyal medyaya taşıyan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ‘Zulme son verin’ çağrısı yaptı

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Tanrıkulu, “Fadime Kılıç 45 günlük bebeği ile Gaziantep’te gözaltına alınmış ve Silifke’ye götüreceliği bilgisi yakınları tarafından banada iletildi.Gözaltı ve tutuklama dışında başka tedbir mümkün.Ayrıca 2 ve4 yaşında çocuk sahibide olan bu anneye uygululanan zulme son verin” mesajını paylaştı. Fizik öğretmeni Fadime Kılıç’ın mağduriyeti sadece yeni doğmuş bebeğiyle gözaltına alınması değil. Fadime Öğretmenin 2 ve 4 yaşındaki iki küçük çocuğu da babaannelerine bırakıldı. AFYON’DA 4 ANNEYE ÇOCUKLARIYLA GÖZALTI İki gün önce Afyon’da 30 kişinin gözaltına alınmasından sonra da çocuklu anneler çoğunluktaydı. Ayşegül Acar 11 aylık kızı ile Betül Kaya 4 yaşındaki çocuğu ile Hüsna Sarıkaya 4 yaşındaki çocuğu ile Zuhriye Çıtak 10 aylık kızı ile birlikte gözaltına alınmıştı.
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