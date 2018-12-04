5 yıl hapis yattı, mahkeme 'Gizli tanığı bulamadık' dedi, beraat etti

Abdurrahim Dalmış, iki gizli tanığın ifadesi nedeniyle 7 yıl yargılanıp 5 yılı aşkın süre cezaevinde yattı, ‘gizli tanıkları bulamadık’ denilip beraat ettirildi.





Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yılı aşkın süredir devam eden davada yargılanan Abdurrahim Dalmış (28) 2010 yılında tutuklandı. Yaklaşık 5 buçuk yıl süren tutukluluk süresince duruşmalara gidip gelen Dalmış, savunmalarında üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek yargılamanın bir türlü sonuçlanmamasından dolayı hayatının altüst olduğuna değindi.





"SEVDİĞİM KIZI BAŞKASINA VERDİLER"





Dalmış cezaevinde boş yere yattığını dile getirerek, “Gariban bir insanım. Boyacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Sadece gizli tanık beyanları üzerine tutuklandım. Sevdiğim kızı bu sürede başkasına verdiler. Gençliğim gitti. Bir gizli tanık beyanıyla insanın hayatının karartılması ne kadar doğru. Dosya içerisinde benim olduğum iddia edilen kişi ben değilim. Fotoğrafın bilirkişi tarafından incelenmesini istiyorum. Eğer ben isem o fotoğraftaki yüz yıl yatmaya razıyım. Beraatimi talep ediyorum” dedi.





Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında Dalmış hakkında dosyada beyanları bulunan ‘Batman’ ve ‘Hurdacı’ kod adlı gizli tanıklara her türlü araştırmaya rağmen ulaşılamadığı ve gizli tanık beyanlarının ispatlanamadığı belirtildi.





Kararda, “Mahkememiz tarafından Diyarbakır CBS ve yine Diyarbakır Tanık Koruma Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda sanık hakkında teşhiste bulunan gizli tanıkların bulunamadığı görülmüştür. Gizli tanık beyanlarının yan delillerle desteklenmediği sürece tek başına hükme esas alınamayacağı şeklindeki düzenleme de göz önünde bulundurularak, sanığın huzurda alınan samimi beyanlarının karşısında Dalmış hakkında mahkûmiyet hükmü kurulması için yeterli somut bir delil elde edilemedi” denilip beraatine karar verildi.