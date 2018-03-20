5 soruda Facebook veri skandalı

50 milyon Facebook kullanıcısının hesap bilgilerinin izinsiz şekilde Cambridge Analytica adlı data analiz şirketi tarafından kullanıldığının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışma sürüyor. Skandal, Cambridge Analytica şirketinin eski çalışanı Christopher Wylie'nin Facebook hesabından yaptığı güncel paylaşımlarla, Facebook'un "veri güvenliği kurallarını" nasıl ihlal ettiğini duyurmasıyla ortaya çıktı. 28 yaşındaki Wylie'nin Facebook hesabı, Twitter'dan yazdığına göre "gizli bilgileri yayınladığı" gerekçesiyle askıya alındı.







Britanya hükümeti skandalın son derece kaygı verici olduğunu duyururken, iki Amerikalı Senatör Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'den Kongre komisyonunda hesap sorulmasını, Avrupa Birliği Komisyonu ise aydınlatıcı bilgi verilmesini talep etti. Facebook hisseleri tepetaklak oldu.





Skandalın boyutları





Wylie eski işvereninin uygulamalarını New York Times ve Guardian gazetelerine anlattı. Wylie'ye göre Cambridge Analytica onaylarını almadan, kişisel verilerini gizlemeyen 50 milyon kullanıcının hesaplarını değerlendirmeden geçirmiş.





Olay, Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Aleksandr Kogan'ın hazırladığı Facebook anketiyle başlamış. Kişisel soruların yer aldığı ankete 270 bin kişi katılmış. İlk sorudan önce anket sahibinin kendilerinin ve arkadaşlarının özel verilerini kullanmasına izin verilmesi istenmiş. Böylece Kogan muazzam bir kayıt stokuna el atma hakkını elde etmiş ve kayıtlar 2015 yılında Cambridge Analytica'ya iletilmiş.



