5 MHP'li vekil tekrar aday olmadı

MHP'de adaylık için tekrar başvuru yapmayan isimler arasında, 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP'nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu da yer aldı. Eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba da başvuru yapmayan diğer isimler.







Öte yandan 3 Mayıs'ta sona eren aday adaylığı sürecinde MHP'ye yapılan başvuru sayısı 1815 olarak açıklandı. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanan Şinasi Kanat ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz başvuru yapanlar arasında yer alıyor.