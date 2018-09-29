Samanyolu Haber /Gündem / 5 maddede AKP'nin McKinsey kararını anlattı /29 Eylül 2018 09:49

5 maddede AKP'nin McKinsey kararını anlattı

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ABD merkezli uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar vermesini 5 maddede anlattı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili yaptığı değerlendirmede ABD merkezli uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdikleri söylemişti.

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke, bakanlığın McKinsey kararını kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 5 maddede değerlendirdi.

Selin Sayek Böke'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ekonominin anahtarını, ABD'li McKinsey'e teslim etme kararı ne demek?

1- Başkanlık sisteminin daha 3 ay içinde çöktüğünün göstergesi.

2- IMF ismi geçmeden bir IMF programı yapmanın yan yolunu bulmak.

3- Devlete ait en gizli bilgilerin bir ABD'li şirkete teslim edilmesi

4- Türkiye'de "devlet yönetiminin şirketleşmesinde" bir üst noktaya geçiş.

5- Devleti yönetmek için dünya yüküyle ve "dolar"la ABD'li bir şirkete para ödenmesi

Oysa, yerle bir ettikleri güven böyle parayla satın alınmaz!

Daha önce başardık, yine yapabiliriz. Duyun-u Umumiye'yi, ekonomiyi halkın yapacak adımları atacak bir siyasetle aşabiliriz, aşmalıyız."
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