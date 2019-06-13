5 isim MHP'den CHP'ye geçti

Elazığ’ın Beyhan Beldesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 5 meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçti.





31 Mart Yerel Seçimlerinde Palu ilçesine bağlı Beyhan Beldesinde bin 175 oy alan AKP'nin adayı Hüseyin Ataş belde belediye başkanı olurken, en yakın rakibi ise MHP adayı Bayram Öztürk bin 62 oy almıştı. Belde de 9 meclis üyesinin 5’ini MHP aldı. Toplu bir şekilde karar alan MHP'li meclis üyeleri partilerinden istifa ederek CHP’ye geçti. CHP'ye geçen meclis üyeleriyle ilçe parti binasında buluşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, üyelik formlarını imzaladı.





İstanbul seçimlerinin Türkiye’nin ilgi odağı olduğu bir dönemde Palu’ya gelme ihtiyacı gördüklerini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Temel neden Beyhan Beldemizin 5 MHP belediye meclis üyesinin istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisine katılmasından kaynaklı. Toplamda beldemizin 9 belediye meclis üyesi var. Bunların 5’i MHP’den partimize üyelik formlarını birlikte imzalayacağız. Biz arkadaşlarımıza partimize katıldıkları ve güç verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. CHP Elazığ’da artık bir çekim merkezi haline geldi. Hak, hukuk, adalet, gerçekten siyasette farklılık isteyenler tercih ediyor. Siyasette kavganın, karşıtlığın ve gerilim yerinin olmadığını isteyenler, fakirin fukaranın, kimsesizlerin sahiplenmesi gerektiği düşüncenin hakim olanların tercih ettiği bir parti haline dönüştük. Gerçekten partimize destek ve güç vermeleri bundan sonraki görevlerini CHP altında devam ettirme tercihleri bizim için de son derece saygın bir tercihtir. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonraki siyasi hayatlarında başarılar diliyorum. Bunda sonraki süreçte bu bölgede CHP’yi tercih etmelerinin farklılığını bu bölgeye yaşatarak daha fazla emek vereceğiz ve ilgileneceğiz. CHP’nin sadece Beyhan beldesinde değil, ilçemizde de bir çekim merkezi haline dönüştürmenin mücadelesini vereceğiz” dedi.





“Elazığ beni sahiplendi”





Ardından bir kahvede vatandaşlarla bir araya gelen ve uzun süre muhabbet eden Milletvekili Erol, “Bir daha ki seçimde aday olmayacağım. Bunu her yer de söylüyorum. Benim Elazığ halkına, ister bana oy versin ister vermesin vefa borcum var. 41 yıl aradan sonra geldim. Ben bu kentte Tunceli ve Alevi kimliğim ile bu kent beni sahiplendi. Beni ötekileştirmedi. Sen şusun busun seni dışlıyorum demedi. Dedi ki adam gibi davran adam gibi ol, senin ne memleketin ne de siyasi kimliğin beni ilgilendirmez dedi. Şimdi bize yakışanda bizi böyle gören bu halka adam gibi davranmak, çalışmak ve herkesin yanında yer almaktır. Bunu gerçekleştirebilirsek başarılı olacağız” diye konuştu.





“Mecliste o gördüğünüz kavgalar, itişmeler, kakışmalar hepsi yalan”





Meclisteki tartışmalarının hepsinin yalan olduğunu belirten Erol, “O gördüğünüz kavgalar, itişmeler, kakışmalar hepsi yalan. Meclis başkanı donga vurur derki, 10 dakika ara verdim. 10 dakika da herkes kol kol girer dışarıda çay içer sohbet ederiz. Geri geldim mi kavgaya kaldığımız yerden devam ederiz. Siz bizi seyredince ne görüyorsunuz. Bizim gönderdiğimiz milletvekilleri orada kavga ediyor. Hepsi yalan inanmayın. Herkes bir daha nasıl seçilirimin hesabını yapıyor. Ben halka nasıl hizmet ederimin değil. Mesele yalnızca seçilmek değil, mesele aynı zamanda gönüllere girebilmek, gönüllerde unutulmamak. Elazığ sorunlu bir kent. Elazığ’da yaşanan sorunlar, geldiği nokta burada 2 dönem milletvekilliği yapmak isterse vallahi billahi yalan söylemeden yapamaz. Mümkün değil yapamaz. Yani bir daha seçilmek istiyorsan halka yalan söyleyeceksin. Başka çaren yok. Yalan söyleyip bir daha seçilmek yerine adam gibi geldik adam gibi görevimizi yaparız, adam gibi de gideriz. Ama milletvekilliği rozeti yakamızda olmadığı zaman da Palu’ya gelip de bu kahvede oturduğumuz zaman bize hemşerilerimiz çay ikram edebiliyorlarsa bizim en büyük onur ve şeref odur” şeklinde konuştu.