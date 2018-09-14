Samanyolu Haber /Dünya / 5 dakikada beşiz doğurdu, baba fenalık geçirdi /14 Eylül 2018 15:23

5 dakikada beşiz doğurdu, baba fenalık geçirdi

Güney Afrika’da eşinin beşiz doğurduğunu duyan baba Joe Buthelezi, fenelaşmaya başladı. Üçüz bekleyen aile, daha fazla bebek doğmayınca biraz olsun rahatladı.

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TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA

Doktor Moeng Pitso, doğumdan sonra basına yaptığı açıklamada, “Ailenin beş çocuğa bakması tabi ki çok külfetli olacak, ama anne ve baba bu duruma biraz hazırlardı, dört ve beşinci çocuktan sonra baba çok telaşlandı ama anne çok rahattı” dedi.  

Sezeryan doğum yaptırdığını söyleyen Dr. Pitso, ilk çocuk ve son çocuğun anne karnından alınmasının toplam beş dakika sürdüğünü anlattı. Doğumun daha hızlı olabileceğini, ama hemşirelerin sürpriz gelen son iki çocuk için hazırlıksız olduklarını ve doğumun iki dakika uzadığını ifade etti. Anne ve babanın sürpriz yaşadığı gibi kendisinin de son iki bebeğin doğumuna şaşırdığını söyleyen doğum uzmanı Pitso, “dördüncü bebeği görünce beşinci de doğar mı diye şaka yaparken, bir bebek daha dünyaya geldi” sözleri ile heyecanını paylaştı.

Pitso, beş çocuğun da sağlıklı olduğunu ve doğal olarak nefes aldıklaırnı, öte yandan, birer kilo doğan bebeklerin iki kiloya ulaşana kadar hastanede tutulacaklarını ifade etti.

Baba Joe, önceki evliliğinden iki çocuğa sahibken, anne Noluthando ise daha önceden bir çocuk dünyaya getirmiş. Beşiz doğurduğundan şikayet etmeyen anne Noluthando, ileride tekrar hamile kalmaktan korktuğu endişesini dile getirdi.

Anne Noluthando’nun bir bebek daha fazla istediği için yumurtlama tedavisi ilaçlarını kullandığını belirten Pitso, annenin, ilaçların etkisiyle beş çocuk sahibi olduğunu söyledi.

Annenin ilaçları aldıktan 10 gün sonra hamile olduğunu anladıklarını, ultrasyonda üç bebek gördüklerini ve hamilelik sürecinde tedavinin dikkatlice devam ettiğini ifade eden doctor, bu ilaçların hamile kalmaya yardım ettiğini ama birden fazla bebek doğumuna yol açmasının çok görülmediğini dile getirdi.

Güney Afrika’nın  Vosloorus bölgesindeki  Botshelong Klinik’inde 30 haftalık doğan bebeklere Siyanda‚ Sibahle‚ Simesihle‚ Silindile ve Sindisiwe isimleri verildi.

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