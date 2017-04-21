5 çalışandan 4'ü BES'ten bezdi!

16 Nisan referandumunun ardından ortaya çıkan belirsizlik ortamına rağmen emekçilerin haklarına yapılan saldırılar istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Zorunlu bireysel emeklilik uygulamasında kademeli geçiş kapsamına yeni giren kurumlarda düzenlenen bilgilendirme toplantılarında banka temsilcileri işçileri ikna etmek için her yolu deniyor ama sonuç alamıyor.





Ankara'da önde gelen metal üretim alanında faaliyet veren kurumlarda patronların denetiminde yapılan toplantılara banka temsilcileri katılıyor. Toplantılardaki banka temsilcileri bireysel emekliliğin başarısızlığıyla ilgili açıklamalarda bulunmak durumunda kalıyor, BES bankacılar tarafından da savunulamıyor.





Banka temsilcileri BES'e ikna edemediği kişileri, mensubu bulunduğu banka olanaklarından "indirimli faydalanmak" gibi tekliflerle “kandırmaya” çalışıyorlar. Banka yetkilileri, emekçilerin bireysel emekliliği iptal ettirmemeleri durumunda kendi bankalarının kredi gibi uygulamalarından ilave indirim alabileceklerini öne sürüyor.





Bireysel emeklilikten caymak isteyenlere karşı bir gerekçe üretemeyen banka yetkililerinin toplantılardaki rahat tavırları dikkat çekerken, ülke genelinde yüzde 80'lere varan cayma yaşandığı bilgisi de toplantılarda paylaşıldı. (Haber.Sol)