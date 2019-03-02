5 bin polisle seçim sonucu değiştirilecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Akgün, 5 bin polisin Büyükçekmece'de oy kullanacağı duyumunu aldıklarını, sağ görüşlü iki gazetecinin kendisini uyardığını ileri sürdü.





Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yerel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere KRT TV'ye konuk oldu.





CHP'li Akgün, 5 bin polisin Büyükçekmece'de oy kullanacağı duyumunu aldıklarını ileri sürdü. Bu uygulama ile seçim sonucunun değiştirimesinin amaçlandığını iddia eden Akgün, sağ görüşlü iki gazeteciden kendisine uyarı geldiğini söyledi.





Büyükçekmece’de 2014 yerel seçimlerinde CHP’li Hasan Akgün 60 bin oy alırken AKP’nin adayı 57 bin oy almıştı.

