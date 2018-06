5 ayda kişi başı 2192 dolar fakirleşildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, en son açıklanan 3 trilyon 105 milyar TL'lik 2017 yılı gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) üzerinden yapılan hesaplamaya göre, ortalama 3.65 TL olan dolar kuru üzerinden kişi başına gelir 38 bin 660 lira yani 10 bin 597 dolardı. Oysa dün 4.60 TL'ye yükselen dolar kuruyla birlikte kişi başına milli gelir 2.192 dolar azalarak 8 bin 405 dolara geriledi.

Böylece kişi başına yıllık gelirimiz 10 bin 83 lira azalmış oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, güvenilirliğini kaybetmiş bir hükümetin kontrolünde Türk halkının her geçen gün daha da fakirleştiğine dikkat çekerek, “Ülke olarak da 2017 sonuna göre 176 milyar dolar fakirleşmiş durumdayız” dedi. Döviz kurlarındaki artış bu şekilde devam ederse Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) hazırladığı “dünyanın en büyük ekonomileri” listesindeki 17. sırayı da kaybedeceğini vurgulayan Öztrak, şunları söyledi:

“Geçen yıl 851 milyar dolar GSYH ile 17. büyük ekonomiydik ancak TL'nin erimesi nedeniyle milli gelirimiz de 675 milyar dolara düştü. Böyle giderse İsviçre'nin arkasından 21. oluruz.”

ERDOĞAN KONUŞURSA FAİZ 3 PUAN DAHA ARTAR





Faik Öztrak, döviz kurlarındaki artışın Türkiye'ye maliyetinin ağır olduğunu vurgulayarak, “Bir an önce piyasalara güven verecek yaklaşımlar sergilenmeli. Merkez Bankası'nın (MB) bağımsız olduğu her fırsatta vurgulanmalı. Geçen hafta MB sadeleşmeye gittiğinde piyasaların nasıl olumlu tepki verdiğini gördük. Aynı kararlılık devam ettirilmeli” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her konuşması sonrasında piyasalarda çalkantı olduğuna ve döviz kurlarının yükseldiğine dikkat çeken Öztrak, “Eğer böyle konuşmaya devam ederse, 7 Haziran'da toplanacak olan MB Para Politikası Kurulu faizi 3 puan daha artırmak zorunda kalacak” dedi.