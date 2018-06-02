Samanyolu Haber /Ekonomi / 5 ayda kişi başı 2192 dolar fakirleşildi /02 Haziran 2018 11:37

5 ayda kişi başı 2192 dolar fakirleşildi

Döviz kurunda yaşanan rekor artışlarla Türk halkının kişi başına geliri de son 5 ayda dolar bazında yüzde 21 oranında azaldı.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, en son açıklanan 3 trilyon 105 milyar TL'lik 2017 yılı gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) üzerinden yapılan hesaplamaya göre, ortalama 3.65 TL olan dolar kuru üzerinden kişi başına gelir 38 bin 660 lira yani 10 bin 597 dolardı. Oysa dün 4.60 TL'ye yükselen dolar kuruyla birlikte kişi başına milli gelir 2.192 dolar azalarak 8 bin 405 dolara geriledi.

Böylece kişi başına yıllık gelirimiz 10 bin 83 lira azalmış oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, güvenilirliğini kaybetmiş bir hükümetin kontrolünde Türk halkının her geçen gün daha da fakirleştiğine dikkat çekerek, “Ülke olarak da 2017 sonuna göre 176 milyar dolar fakirleşmiş durumdayız” dedi. Döviz kurlarındaki artış bu şekilde devam ederse Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) hazırladığı “dünyanın en büyük ekonomileri” listesindeki 17. sırayı da kaybedeceğini vurgulayan Öztrak, şunları söyledi:

“Geçen yıl 851 milyar dolar GSYH ile 17. büyük ekonomiydik ancak TL'nin erimesi nedeniyle milli gelirimiz de 675 milyar dolara düştü. Böyle giderse İsviçre'nin arkasından 21. oluruz.”

ERDOĞAN KONUŞURSA FAİZ 3 PUAN DAHA ARTAR

Faik Öztrak, döviz kurlarındaki artışın Türkiye'ye maliyetinin ağır olduğunu vurgulayarak, “Bir an önce piyasalara güven verecek yaklaşımlar sergilenmeli. Merkez Bankası'nın (MB) bağımsız olduğu her fırsatta vurgulanmalı. Geçen hafta MB sadeleşmeye gittiğinde piyasaların nasıl olumlu tepki verdiğini gördük. Aynı kararlılık devam ettirilmeli” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her konuşması sonrasında piyasalarda çalkantı olduğuna ve döviz kurlarının yükseldiğine dikkat çeken Öztrak, “Eğer böyle konuşmaya devam ederse, 7 Haziran'da toplanacak olan MB Para Politikası Kurulu faizi 3 puan daha artırmak zorunda kalacak” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 5 ayda kişi başı 2192 dolar fakirleşildi Sonraki Haber >>

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

Hukuksuzluğa bulaşanlar Türkiye dışına çıkamayacak....

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

'Aya 4 şeritli yol yapıyoruz desek inanacak seçmenimiz var'

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

Çavuşoğlu sunucunun 'isim verin' demesine kızdı

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

KHK'lılar haklarını mutlaka alacak....

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

AKP'den aday olan Şeyh Said'in torununa tepki: Hiç gururun yok mu senin?

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Zırhlı aracın yaşlı kadını ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...

Özgür düşünlerin boynuna geçirilen “İlmik” gösterime girdi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:23:29