5 ayda 563 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu

İşsizliğe çözüm bulmak için başlatılan istihdam seferberliğine karşın 5 ayda işsizlik maaşı için 563 bin kişi başvuruda bulundu. Bu kişilerden yaklaşık 291 binine maaş bağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın işsizlik sigortası fonuna ilişkin önergesini yanıtladı.





2016’DA 1.5 MİLYON KİŞİ İSSİZ KALDI





Budak, işsiz kalan yurttaşlar için gündeme getirilen işsizlik fonunda toplanan kaynağın 100 milyar lirayı aşarken, işsiz kalan 5.1 milyon yurttaşa yapılan ödemenin 14.3 milyar lira olduğuna dikkat çekti. Müezzinoğlu’nun verdiği yanıta göre, 2015’te ödenek için 1 milyon 86 bin 844 kişi başvuruda bulundu. 592 bin 350 kişiye ödeme yapıldı. 2016’da da başvuruda bulunan 1 milyon 520 bin 839 kişiden 801 bin 223 kişiye işsizlik maaşı ödendi.





YARISINA MAAŞ BAĞLANDI





Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise işsizlik maaşı için 563 bin 25 kişi başvurdu. Bu kişilerden 290 bin 946’sına ödeme yapılmasına karar verildi. Yanıta göre 30 Mayıs itibarıyla İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken para 108 milyar 468 milyon 656 bin 454 liraya ulaştı.