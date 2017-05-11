5.5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda beraatin nedeni AKP'li olması mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman bugünkü köşesinde çok çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bir cinsel istismar davasında olanları köşesine taşıdı. 5,5 yaşındaki bir kız çocuğuna, teyzesinin oğlu ve eniştesinin cinsel istismarda bulunduğunu yazan Ayşe Arman, teyze oğlu hakkında açılan dava sonunda verilen 12 yıllık cezanın Yargıtay’da bozularak beraat ettiğini, istismarcı enişte (istismarcı teyze oğlunun babası) hakkında ise dava dahi açılmadığını ifade etti. Ayşe Arman, istismarcı enişte hakkında dava açılmamasının nedenini “Çünkü iktidara mensup siyasi bir figür kendisi!” diye yazdı.





Ayşe Arman’ın yazısının “İğrençlikler Silsilesi” ara başlığıyla anlattığı istismar olayı şöyle:





“Bugün yazacağım olayı, 5.5 yaşında bir kız çocuğu yaşadı.





İsyan ediyorum.





Nefret ediyorum.





Kusmak istiyorum.





Olan biteni normal bir bünyenin kaldırabilmesi mümkün değil.





16 yaşındaki teyze oğlunun kendisine kötülük yaptığını söylüyor.





Hep ondan kaçmaya çalışıyor ama her defasında yakalanıyor.





Yakalanınca da yine o korkunç şeyi yaşamak durumunda kalıyor.





5.5 yaşında, yaşadığı şeyin adını bile bilmiyor.





Nasıl mı ortaya çıkıyor?





Sonunda, ağlayarak annesine gidiyor ve poposunu gösteriyor.





Anne gözleriyle gördüğü tahriş belirtileriyle durumu anlıyor.





Hemen karakola gidiyor, dava açılıyor.





İlk celsede, teyze oğlu tutuklanıyor. Karar duruşmasında, küçük kız, eniştenin de kendisine kötülük yaptığını söylüyor.





Korku filmi gibi!





Bir iğrençlik silsilesi!





Bu arada, ben bu vakayı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü’den dinledim.





Gizlilik kararı olduğu için yer, zaman ve isim veremiyorum.





Ama bu ülkede yaşanmış ve yaşanmakta olan feci gerçeklerden sadece biri!





SİYASİ BİR FİGÜR KENDİSİ!





İstismarcı çocuk, 12 yıl ceza alıyor. Çocuğun babası hakkında da suç duyurusu yapılıyor, ne var ki, bunca zaman geçmiş olmasına rağmen baba hakkında dava açılamıyor.





Çünkü iktidara mensup siyasi bir figür kendisi!





Bu arada biliyorsunuz, cinsel istismar davalarını, pek çok STK temsilcileri takip ediyor.





Bu davayı da takip etmek istiyorlar. İstanbul Sözleşmesi gereği bu mümkün.





Ama nedense bu davada, sivil toplum kuruluşlarının müdahilliği kabul edilmiyor.





Neden acaba?!





KÜÇÜCÜK ÇOCUK NASIL UYDURSUN





İstismarcı teyze oğlu 12 yıl yedi ya, avukatı davayı temyiz ediyor.





Bu arada, 5.5 yaşındaki kız, üniversite hastanesinde rehabilite ediliyor. Daha sonra tedaviye ilaçla devam ediliyor. Kız çocuğun yaşadığı travma çok ağır tahmin edeceğiniz gibi...





Ama Aile Bakanlığı’nın müdahil avukatı nedense gelmiyor. Yani devletin çocuklara sahip çıkılması için görev verdiği hukukçusu görevini yapmıyor.





Neden acaba?!





Ve temyiz...





Yargıtay davayı bozuyor.





10 ay sonra, istismarcı beraat ettiriliyor.





Nedeni de...





(Önce hukuki dilde yazacağım sonra Türkçesini anlatacağım...)





ZORLA ALIKOYMA DEĞİLMİŞ!





Kişiyi, hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne ilişkin olarak, dosya kapsamında toplanan delillere göre, sanığın cebir, tehdit veya hile kullanarak, mağdureyi alıkoyduğunun sabit olmadığı, bu nedenle eyleminin, TCK’nın 109/1 maddesi kapsamında kaldığı ve o hüküm uyarınca, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun zorla işlendiğinin çelişkili olması şeklindeki gerekçelerle bozulması gerektiği kanaatinde olduğumuzdan, suça sürüklenen çocuğun atılı suçlardan beratına çoğunlukla karar verilmiştir.





Yani Türkçesi, delil yetersizliği.





Zorla alıkoyma söz konusu değil, onlar oyun oynuyorlardı!!!





Yani nedir?





5.5 yaşındaki çocuk, her şeyi uydurdu! Cinsel eylem nedir bilmeyen bir çocuk nasıl uydurabilir?





Hangi hayal gücüyle uydurabilir?





O çocuk cinsel organ, anal seks filan nereden bilecek?





Peki popodaki tahrişler ne olacak? O tedaviler ne için yapıldı?





5.5 yaşındaki kız neden ilaç almak zorunda kaldı?





Akıl, mantık adına konuşun lütfen.





Bizi de yemeyin!





MÜCADELEYE DEVAM





Haaa hikâye böyle bitti zannediyorsanız, yanılıyorsunuz.





Kadın örgütleri mücadeleye devam diyor.





Asıl şimdi, her şey yeniden başlıyor.





Bu davanın da takipçisi olacağım ve gelişmeleri yazmaya devam edeceğim...”