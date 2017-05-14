493 alandan geriye sadece 77'si kaldı

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nun olası İstanbul depremine yönelik hazırladığı raporda, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından belirlenmiş 77 adet toplanma alanının bulunduğu ifade edildi.







Söz konusu alanların ise 20 hektardan büyük olmadığı, açık ve yeşil alanlar olarak ayrıldığı kaydedildi.





‘İnsanlar nereye sığınacak?”





İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nda yer alan CHP’li meclis üyesi Servet Baylan toplanma alanları sayısının 493’ten 77’ye indiğini belirterek rapor sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Zaten bu alanları belirlerken de özel mülkiyet alanlarını da koymuşlar. İstanbul’da yaklaşık 18 milyon insan yaşıyor. İnsanlar nereye sığacak? Üstelik belirlenen alanların da boyutları çok büyük değil. Bunun yasal mevzuatta olmaması da büyük sorun.”





Toplanma alanlarının imar planlarına işlenmesi gerektiğini belirten Baylan, “Bu alanlar da yarın imara açılabilir. Yasal zeminin oluşturulması, toplanma alanlarının imar planlarına işlenmesi gerek. Toplanma alanıyla da bitmiyor ki. Olası bir deprem sonrası insanların yaşayacakları alanlara da ihtiyaç var. Şu an askeri alanlar gündemde. Bu alanların deprem ve toplanma alanı olarak belirlenmesi, yeşil alan yapılması gerekli” dedi.





Baylan sözlerini deprem olmaması ‘temenni’siyle tamamladı: “Yanlış üstüne yanlış yapılmış. Özel mülkiyet alanları imara açılınca, kamu alanları satılınca elde 77 adet boş alan kalmış. İnşallah deprem olmaz. İstanbul hazır değil. Şu an askeri alanlar bu yönde değerlendirilmeli.”





Birer birer imara açıldılar





İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe’nin verdiği bilgilere göre 1999-2003 arası belirlenen deprem toplanma alanlarından imara açılanların bazıları şöyle:





* Torun Center’ın yükseldiği Ali Sami Yen Stadı





* Zorlu AVM’nin yer aldığı Zincirlikuyu’daki Karayolları 17’nci Bölge Müdürlüğü arazisi





* Taş Yapı’nın gökdelenlerinin yer aldığı Kadıköy Meteoroloji binası ve alanı





* Akasya AVM’nin yer aldığı Acıbadem’deki eski Otosan Fabrikası arazisi





* Bakırköy’deki Marmara ve İstanbul Forum AVM’nin bulunduğu alan





* Zeytinburnu’ndaki 16.9 kulelerinin yer aldığı arazi