Samanyolu Haber /Gündem / 493 alandan geriye sadece 77'si kaldı /14 Mayıs 2017 16:38

493 alandan geriye sadece 77'si kaldı

1999 depreminin ardından İstanbul’da ‘Afet Acil Eylemi Planı’ çerçevesinde belirlenen 493 boş alandan geriye 77 adet toplanma alanı kaldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nun olası İstanbul depremine yönelik hazırladığı raporda, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından belirlenmiş 77 adet toplanma alanının bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu alanların ise 20 hektardan büyük olmadığı, açık ve yeşil alanlar olarak ayrıldığı kaydedildi.

‘İnsanlar nereye sığınacak?”

İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nda yer alan CHP’li meclis üyesi Servet Baylan toplanma alanları sayısının 493’ten 77’ye indiğini belirterek rapor sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Zaten bu alanları belirlerken de özel mülkiyet alanlarını da koymuşlar. İstanbul’da yaklaşık 18 milyon insan yaşıyor. İnsanlar nereye sığacak? Üstelik belirlenen alanların da boyutları çok büyük değil. Bunun yasal mevzuatta olmaması da büyük sorun.”

Toplanma alanlarının imar planlarına işlenmesi gerektiğini belirten Baylan, “Bu alanlar da yarın imara açılabilir. Yasal zeminin oluşturulması, toplanma alanlarının imar planlarına işlenmesi gerek. Toplanma alanıyla da bitmiyor ki. Olası bir deprem sonrası insanların yaşayacakları alanlara da ihtiyaç var. Şu an askeri alanlar gündemde. Bu alanların deprem ve toplanma alanı olarak belirlenmesi, yeşil alan yapılması gerekli” dedi.

Baylan sözlerini deprem olmaması ‘temenni’siyle tamamladı: “Yanlış üstüne yanlış yapılmış. Özel mülkiyet alanları imara açılınca, kamu alanları satılınca elde 77 adet boş alan kalmış. İnşallah deprem olmaz. İstanbul hazır değil. Şu an askeri alanlar bu yönde değerlendirilmeli.”

Birer birer imara açıldılar

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe’nin verdiği bilgilere göre 1999-2003 arası belirlenen deprem toplanma alanlarından imara açılanların bazıları şöyle:

* Torun Center’ın yükseldiği Ali Sami Yen Stadı

* Zorlu AVM’nin yer aldığı Zincirlikuyu’daki Karayolları 17’nci Bölge Müdürlüğü arazisi

* Taş Yapı’nın gökdelenlerinin yer aldığı Kadıköy Meteoroloji binası ve alanı

* Akasya AVM’nin yer aldığı Acıbadem’deki eski Otosan Fabrikası arazisi

* Bakırköy’deki Marmara ve İstanbul Forum AVM’nin bulunduğu alan

* Zeytinburnu’ndaki 16.9 kulelerinin yer aldığı arazi
<< Önceki Haber 493 alandan geriye sadece 77'si kaldı Sonraki Haber >>

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:12:47