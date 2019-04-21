48 milyon liralık Millet Bahçesi

Eskişehir'de yıkılan 65 yıllık Atatürk Stadı'nın yerine Çevre Bakanlığı ve TOKİ tarafından millet bahçesi yapılacak. Bugüne kadar ihalesi ve yapım maliyeti gizlenen millet bahçesi için 48 milyon 250 bin lira harcanacağı ortaya çıktı.







CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Millet bahçesinin projesi 185 bin liralık ihale ile Ankaralı bir firmaya çizdirildi. Ardından bu ihale iptal edildi. Yerine açılan ihale ise pazarlık ve davet usulü ile yapıldı. İstanbullu bir firma kazandı. Eskişehir piyasası ve Eskişehirlilerden kaçırılan ihalenin sözleşmesi 48 milyon 250 bin TL'ye imzalandı” dedi.





Çakırözer, “Yaklaşık 50 milyon TL'lik bir iş neden İstanbullu firmaya verildi? Bu firmanın özelliği ne? millet bahçesi için 65 yıllık Atatürk Stadı yıkıldı. Eskişehirlilerin anıları yok edildi. İhale açık, tüm firmaların teklif verebileceği şeffaf biçimde planlanmıştı. Tam tersi oldu” diye konuştu.





İhalenin yapılış şeklini eleştiren Çakırözer, şunları söyledi:





“Kanuna göre bir ihalenin pazarlık usulü ile yapılması için, doğal afet, salgın hastalık gibi ani ve beklenmeyen olayların yaşanması gerekiyor. TOKİ bu ihaleyi önce gizledi, sonra istediği firmayı davet etti, pazarlık yapıp sözleşmeyi imzaladı. 50 milyonluk inşaat, müteahhitlik ve peyzaj işi gizlendi. Eskişehir'in bu alanlarda son derece gelişmiş firmalarına güvenmemek de haksızlıktır.”





TOKİ kesenin ağzını açtı





TOKİ son bir yılda Ankara, İstanbul, Batman, Elazığ, Trabzon, Sivas, Samsun, Sakarya, Tunceli, Bursa, Kocaeli, Van, Zonguldak ve Konya'ya millet bahçesi yapmak için de ihaleye çıkmıştı. Ankara'daki millet bahçesi için 398 milyon 500 bin TL'lik sözleşme imzalanırken, İstanbul Pendik'teki millet bahçesinin maliyeti ise 66 milyon 700 bin olarak belirlendi.