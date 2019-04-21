Samanyolu Haber /Ekonomi / 48 milyon liralık Millet Bahçesi /21 Nisan 2019 13:33

48 milyon liralık Millet Bahçesi

Eskişehir’de 65 yıllık Atatürk Stadı yıkıldı, yerine millet bahçesi yapılacak. Bugüne kadar ihalesi ve yapım maliyeti gizlenen millet bahçesi için 48 milyon 250 bin lira harcanacağı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Eskişehir'de yıkılan 65 yıllık Atatürk Stadı'nın yerine Çevre Bakanlığı ve TOKİ tarafından millet bahçesi yapılacak. Bugüne kadar ihalesi ve yapım maliyeti gizlenen millet bahçesi için 48 milyon 250 bin lira harcanacağı ortaya çıktı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Millet bahçesinin projesi 185 bin liralık ihale ile Ankaralı bir firmaya çizdirildi. Ardından bu ihale iptal edildi. Yerine açılan ihale ise pazarlık ve davet usulü ile yapıldı. İstanbullu bir firma kazandı. Eskişehir piyasası ve Eskişehirlilerden kaçırılan ihalenin sözleşmesi 48 milyon 250 bin TL'ye imzalandı” dedi.

Çakırözer, “Yaklaşık 50 milyon TL'lik bir iş neden İstanbullu firmaya verildi? Bu firmanın özelliği ne?  millet bahçesi için 65 yıllık Atatürk Stadı yıkıldı. Eskişehirlilerin anıları yok edildi. İhale açık, tüm firmaların teklif verebileceği şeffaf biçimde planlanmıştı. Tam tersi oldu” diye konuştu.

İhalenin yapılış şeklini eleştiren Çakırözer, şunları söyledi:

“Kanuna göre bir ihalenin pazarlık usulü ile yapılması için, doğal afet, salgın hastalık gibi ani ve beklenmeyen olayların yaşanması gerekiyor. TOKİ bu ihaleyi önce gizledi, sonra istediği firmayı davet etti, pazarlık yapıp sözleşmeyi imzaladı. 50 milyonluk inşaat, müteahhitlik ve peyzaj işi gizlendi. Eskişehir'in bu alanlarda son derece gelişmiş firmalarına güvenmemek de haksızlıktır.”

TOKİ kesenin ağzını açtı

TOKİ son bir yılda Ankara, İstanbul, Batman, Elazığ, Trabzon, Sivas, Samsun, Sakarya, Tunceli, Bursa, Kocaeli, Van, Zonguldak ve Konya'ya millet bahçesi yapmak için de ihaleye çıkmıştı. Ankara'daki millet bahçesi için 398 milyon 500 bin TL'lik sözleşme imzalanırken, İstanbul Pendik'teki millet bahçesinin maliyeti ise 66 milyon 700 bin olarak belirlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 48 milyon liralık Millet Bahçesi Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:40:12