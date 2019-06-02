Samanyolu Haber /Gündem / 48 derece sıcağa pervaneli çözüm! /02 Haziran 2019 18:48

48 derece sıcağa pervaneli çözüm!

Termometrenin 48 santigrat dereceyi gösterdiği Adana'da bir motosikletli serinlemek için ilginç bir yol buldu.

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Akdeniz sahilleri sıcakta kavruluyor. 

Adana'da neminde etkisiyle hissedilen hava sıcaklığının 48 dereceyi bulmasıyla serinlemek için çözüm arayanlar genellikle park ve çay bahçelerinde dinlenmeyi seçti. 

Motosikletiyle hareket halinde olan sürücü motosikletin ön kısmına pervane takarak yoluna devam etti. 

PERVANENİN RÜZGÂRI İLE SERİNLEDİ

Şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam eden motosiklet sürücüsü bir yandan da dönen pervanenin rüzgârından serinlemeye çalıştı.

Sürücünün tek kişilik motosikleti plastik sandalye ile iki kişilik yapması da görenleri şaşkına çevirdi.

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Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

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