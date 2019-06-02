48 derece sıcağa pervaneli çözüm!

Akdeniz sahilleri sıcakta kavruluyor.





Adana'da neminde etkisiyle hissedilen hava sıcaklığının 48 dereceyi bulmasıyla serinlemek için çözüm arayanlar genellikle park ve çay bahçelerinde dinlenmeyi seçti.





Motosikletiyle hareket halinde olan sürücü motosikletin ön kısmına pervane takarak yoluna devam etti.





PERVANENİN RÜZGÂRI İLE SERİNLEDİ





Şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam eden motosiklet sürücüsü bir yandan da dönen pervanenin rüzgârından serinlemeye çalıştı.





Sürücünün tek kişilik motosikleti plastik sandalye ile iki kişilik yapması da görenleri şaşkına çevirdi.



