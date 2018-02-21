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47 öğretmen hakkında gözaltı kararı
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47 öğretmen hakkında gözaltı kararı
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21 Şubat 2018 10:48
47 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KHK ile kapatılan özel okullarda görev yapan 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
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Ankara merkezli operasyonda 13 ilde 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Mali şubenin operasyonunda 28 öğretmenin adreslerinde bulunmadığı belirtildi.
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