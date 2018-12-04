Samanyolu Haber /Gündem / 467 Neo Nazi ortadan kayboldu /04 Aralık 2018 14:20

467 Neo Nazi ortadan kayboldu

İzini kaybettiren aşırı sağcıların şiddet eylemlerine karışabileceklerine dikkat çekildi.

SHABER3.COM

Almanya'da haklarında tutuklama emri bulunan 467 aşırı sağcının izlerini kaybettirdikleri için tutuklanamadıkları açıklandı. Federal hükümetin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta aranan aşırı sağcıların dörtte birinin şiddete eğilimli olduğu belirtildi. DW Türkçe'de yer alan haberde izini kaybettiren aşırı sağcıların şiddet eylemlerine kalkışabilecekleri belirtildi.

Aşırı sağcılardan 108'i siyasi suçlardan dolayı aranıyor. Ortadan kaybolan 99 şüphelinin ise bir ya da daha fazla şiddet eylemine katıldığı açıklandı. Güvenlik makamlarınca aranan şahısların aşırı sağcıların mitinglerinde ya da konserlerinde suç işleyebilecekleri belirtiliyor.

AŞIRI SAĞCILARIN SAYISINDA ARTIŞ

Neue Osnabrücker Zeitung'un yayımladığı habere göre aranan Neo Nazilerin sayısında önemli artış oldu. Dört yıl önce 253 kadın ve erkek aşırı sağcı aranmaktayken tutuklama emriyle arananların sayısı bu yıl 467'ye çıktı. Artışa gerekçe olarak, mülteci sayısındaki yükselişe tepki olarak mülteci yurtlarına yapılan saldırıların artması gösteriliyor.

Hükümete soru önergesini veren Sol Parti'den milletvekili Ulla Jelpke gazeteye yaptığı açıklamada "güvenlik makamlarından, aranmakta olan Nazilerin biran önce ele geçirilmesini beklediklerini ve Nazilerle ilgili istatistiklerin şiddet potansiyelinin arttığına işaret ettiğini" söyledi. Jelpke, "Yüzlerce Nazi'nin 2017 yılından bu yana ya da daha uzun zamandır bulunamamasının endişe verici olduğunu" sözlerine ekledi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 467 Neo Nazi ortadan kayboldu Sonraki Haber >>

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:47