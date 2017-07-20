Samanyolu Haber /Gündem / 464 milyar dolar nakit para /20 Temmuz 2017 13:02

464 milyar dolar nakit para

Apple, Google ve Microsoft'un geçtiğimiz yılın sonunda 464 milyar dolar nakit parası olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Moody's tarafından yayımlanan rapor, Apple, Google ve Microsoft'un geçtiğimiz yılın sonunda 464 milyar dolar nakit parası olduğunu ortaya koydu.

CNN'in haberine göre bu paranın büyük kısmının "vergi cennetlerinde" olduğu kaydedilirken, yalnızca Apple'ın sahip olduğu nakitin çeyrek trilyon doları bulduğu bildiriliyor.

Moody's tarafından incelenen finans dışı sektörlerdeki şirketlerin toplam nakit parasının 1.84 trilyon dolar olduğu aktarılırken, 2016 sonundaki nakit miktarının 2015'e göre %11 arttığı, 2008'deki miktarınsa 2.5 katı olduğu belirtiliyor.

ABD şirketlerinin elindeki 1.84 trilyon doların yüzde 70'ine denk düşen 1.3 trilyon dolar para, ABD'nin vergi alamayacağı ülkelerde tutuluyor.


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