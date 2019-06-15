44 yıl sahte kimlikle yaşadı, yakalandı ve kimliği hâlâ bilinmiyor

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 44 yıl boyunca başka bir insanın kimliğini kullanarak yaşamını sürdüren bir adam tutuklandı. 44 yıl boyunca sahte kimlik kullanan kişinin gerçek ismi ve kimlik bilgileri hâlâ bilinmiyor.





ABC News'un aktardığına göre gerçek ismi bilinmediği için "John Doe" diye hitap edilen kişinin Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna inanılıyor. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre "John Doe" Boston kentinde federal juri tarafından suçlu bulundu.





Doe'nun 1975'ten beri kimliğini kullandığı kişinin 2012 yılında hayatını kaybeden Porto Rikolu bir ABD vatandaşı olduğu tespit edildi. Doe'nun bu kimlikle beraber sahte bir sosyal güvenlik numarası kullandığı, bu sayede ABD'de çalışabildiği, ev tutabildiği ve devletten işsizlik maaşı alabildiği öğrenildi.





Sahte kimlikle yaşamını uzun süre sürdüren kişinin 1994'te adı ile sosyal güvenlik numarasının uyuşmadığı için uyarıldığı, buna rağmen yakalanmadığı aktarıldı.





Kimliğin gerçek sahibi 2012'de öldükten sonra Sosyal Güvenlik Yönetimi birinin kimliği kullandığını fark etti ve soruşturma başlattı. Doe'nun sahte kimlik ile bir pasaport çıkardığı da açıklandı.





Doe'nun kaç yıl hapis cezasına çarptırılacağı 18 Eylül'de açıklanacak.





(t24.com.tr)



