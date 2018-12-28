Samanyolu Haber /Sağlık / 413 ilaç ödeme kapsamına alındı /28 Aralık 2018 15:44

413 ilaç ödeme kapsamına alındı

Başta kanser olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL ve hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanılan 413 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 45'i kanser ilacı toplam 413 ilacın geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
Selçuk, bu ilaçlardan 13'ünün daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin edildiğini, düzenlemeyle bu ilaçlara doğrudan erişim imkanı doğduğunu vurguladı.

Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar başta kanser tedavisi olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL, hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanıldığını ifade eden Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.
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