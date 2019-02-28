Samanyolu Haber /Gündem / 402 kişinin Meclis’e girmesi yasak! /28 Şubat 2019 16:44

402 kişinin Meclis’e girmesi yasak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Şubat 2019 tarihi itibarıyla 402 kişinin TBMM’ye giriş yasağının bulunduğunu açıkladı.

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, TBMM Başkanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede çeşitli sivil toplum örgütleri ve platformlardan bazı vatandaşların TBMM’ye girişinin yasaklandığını ifade etti.

Bakan, TBMM Başkanı’na “TBMM’ye girişi yasaklı olan/tahdit konulmuş toplam kaç vatandaş vardır ve gerekçeleri nedir? 26. ve 27. Yasama dönemlerinde kaç vatandaşa tahdit konulmuştur. Söz konusu listede bulunan vatandaşların TBMM’ye giriş yasağı ne zaman kaldırılacaktı?” diye sordu.

Önergeyi yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’ye ziyaretçi girişlerinin ilgili mevzuatların ihlali ve bu ihlallerin tutanakla tespiti halinde TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu’nca sınırlama getirildiğini kaydetti.

Sınırlamaların belirli bir meslek grubu ya da sivil toplum örgütü olarak ayrılmadığını, ilgili mevzuata aykırı davranan tüm ziyaretçileri kapsadığını kaydeden Şentop, önerge yanıtında ayrıca şu bilgileri verdi:

‘105 KİŞİNİN MECLİS GİRİŞLERİNE SINIRLAMAYI VEKİLLER İSTEDİ’
Şubat 2019 tarihi itibariyle istihbarat birimlerince bildirilen ve çeşitli sebeplerle arama kaydı bulunan 297 kişi ile milletvekilleri tarafından çeşitli gerekçelerle girişine sınırlama konulması istenilen 105 kişi olmak üzere toplam 402 kişinin giriş yasağı bulunmaktadır.
‘1842 KİŞİDEN 1551 KİŞİNİN YASAĞI KALKTI’

Söz konusu Kurul (TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu) 22 Ekim 2018 tarihli toplantısında geçmiş dönemlerden günümüze değin yaptığı kapsamlı güvenlik incelemesi sonucunda, bu tarih itibariyle giriş yasağı bulunan 1842 kişiden 1551’inin yasağının kaldırılması yönünde karar almıştır. Sınırlamaları kaldırma yetkisi TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu’ndadır.
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